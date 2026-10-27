Con el concierto “El amor es nuestro canto”, la Basílica de Caacupé se llenará de música y emoción

La música será protagonista de una presentación especial en la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, donde el Coro Permanente prepara la primera edición del concierto “El amor es nuestro canto”, una iniciativa que pretende emocionar al público a través de melodías religiosas y folclóricas.

El encuentro se realizará el domingo 1 de noviembre, a partir de las 17:00, y estará dirigido a las familias, los fieles, los visitantes y la ciudadanía en general, que podrán disfrutar de una propuesta artística en uno de los espacios religiosos más emblemáticos del Paraguay.

El repertorio reunirá canciones de carácter religioso y folclórico, con el propósito de resaltar la riqueza de las expresiones musicales y su capacidad para transmitir sentimientos, preservar tradiciones y fortalecer la identidad cultural.

La actividad también será una oportunidad para que los integrantes del Coro Permanente compartan con la comunidad el resultado de su preparación, disciplina y compromiso con el canto, una expresión artística que requiere trabajo colectivo y sensibilidad.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

Una apuesta por la cultura

Más allá de la presentación musical, el proyecto busca promover la participación ciudadana en actividades culturales e impulsar nuevas iniciativas artísticas desde Caacupé. Asimismo, apunta a fortalecer los vínculos entre la Basílica y la comunidad mediante una propuesta que integra la espiritualidad con las manifestaciones culturales paraguayas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese marco, los organizadores solicitarán a la Honorable Cámara de Diputados la declaración de interés cultural nacional para el concierto, en reconocimiento a su aporte a la difusión de la música y a la promoción de las expresiones artísticas del país.

Con esta primera edición, el Coro Permanente busca convertir el canto en un punto de encuentro entre generaciones y ofrecer al público una experiencia en la que la música, la fe y la cultura compartan un mismo escenario.

Lea más: Operativo Caacupé: Salud busca mejorar el plan de evacuación de pacientes durante la festividad