Operativo Caacupé: Salud busca mejorar el plan de evacuación de pacientes durante la festividad

El director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, señaló que el Operativo Caacupé 2026 se encuentra en etapa de planificación. Añadió que se están contemplando distintos aspectos necesarios para garantizar la cobertura sanitaria durante la próxima festividad mariana, entre ellos la logística, los recursos humanos, los medicamentos y los insumos médicos.

El médico recordó que durante la festividad mariana del año pasado se logró una buena cobertura sanitaria. Mencionó que en términos generales, no se registraron mayores problemas en la atención brindada por el Ministerio de Salud Pública, a través de la Tercera Región Sanitaria y sus diferentes servicios de salud.

Sin embargo, reconoció que el desafío de este año será agilizar la evacuación y el traslado de pacientes a otros centros asistenciales. Recordó que durante el Operativo de 2025 se registraron algunos inconvenientes en los alrededores de la Basílica debido a la gran concentración de peregrinos, por lo que se buscarán alternativas para mejorar la respuesta ante las emergencias.

“Debemos analizar bien un sistema de evacuación entre el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Caacupé y los bomberos, y ver nuestra forma de evacuación. Es en lo que vamos a insistir este año”, expresó Gómez.

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Coordinación para las emergencias

El doctor Gómez también resaltó que se deberá establecer una estrategia conjunta que permita actuar con rapidez ante emergencias, ya que la evacuación de pacientes requiere una buena coordinación entre los equipos sanitarios y las instituciones responsables de la seguridad, el tránsito y la respuesta ante situaciones delicadas.

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El titular de la Región Sanitaria insistió en que este tema será uno de los puntos que se tratarán en la próxima reunión de representantes de instituciones involucradas en el Operativo Caacupé.

El próximo encuentro interinstitucional está previsto para el viernes 6 de noviembre, ocasión en la que se expondrán los métodos y las acciones que se ejecutarán durante el operativo.

Lanzamiento del operativo

El lanzamiento oficial del Operativo Fiesta de Caacupé 2026 se realizará el viernes 13 de noviembre, a las 09:00, en la capilla San Roque González de Santa Cruz, ubicada en la planta baja de la Basílica Santuario.

El novenario en honor de la Virgen de Caacupé, patrona del Paraguay, comenzará el 28 de noviembre y culminará con la festividad central del 8 de diciembre, cuando se espera una masiva concurrencia de devotos de distintos puntos del país.

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