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27 de octubre de 2026 - 09:06

Detergente de oro: Nenecho va a juicio oral por desvío de G. 1.808 millones

Rodríguez con traje oscuro conversa con Lovera en camisa verde y blazer en un ambiente judicial.
Óscar Nenecho Rodríguez, ex intendente de Asunción; conversa con su defensor, el Abg. Claudio Lovera, antes de conocer la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien elevó a juicio oral el caso "detergente de oro".Gustavo Machado ABC

El ex intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez afrontará juicio oral por lesión de confianza en el caso “detergente de oro”, que causó un perjuicio superior a los G. 1.808 millones a la Municipalidad de Asunción. La defensa planteó varios incidentes, buscando evitar el debate oral, pero el juzgado atendió el pedido del Ministerio Público.

Por ABC Color
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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa que afronta el ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), por el escándalo de corrupción conocido como “detergente de oro”.

“La decisión del juzgado es de elevar la causa a juicio oral y público en relación al tipo penal de lesión de confianza en grado de coautoría”, resaltó Estigarribia, quien rechazó los incidentes de sobreseimiento definitivo y sobreseimiento provisional, planteados ayer por la defensa de Nenecho Rodríguez, que ejerce del Abg. Claudio Lovera.

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El magistrado puntualizó que al leer la acusación y escuchar los fundamentos del Ministerio Público, se puede sostener que existe una relación circunstanciada que se le atribuye al exintendente, por el tipo penal de lesión de confianza. Agregó que la Fiscalía describe hechos y tiene elementos de convicción que deben ser valorados por un Tribunal de Sentencia.

Rodrigo Estigarribia sentado en su oficina, con camisa blanca, traje oscuro y corbata, en una postura atenta y activa.
Rodrigo Estigarribia, juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos encargado del caso "detergente de oro".

Respecto a la asociación criminal, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia resolvió excluir este tipo penal del auto de elevación a juicio oral, con el argumento que el solo hecho de que Rodríguez haya sido intendente y haber tenido funcionarios con grados jerárquicos “no son suficientes para que exista una asociación criminal”.

Nenecho será juzgado solo por un hecho

Al fundamentar la exclusión del tipo penal de asociación criminal, y no el sobreseimiento definitivo como solicitó la defensa, Estigarribia señaló que en esta del proceso no es posible sobreseer por tipos penales, ya que lo que corresponde es controlar la subsunción de hechos presentados por la Fiscalía, a uno o varios tipos penales.

El magistrado comparó el caso de Nenecho con el del acusado Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, resaltando que el Ministerio Público debe acreditar que exista una organización jerárquica independiente a una estructura legalmente establecida.

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“Por lo menos en este estado, obviamente yo no veo esa descripción; existe una estructura legalmente establecida, pero yo no individualizo que exista una estructura independiente que tenga la finalidad de realizar hechos punibles. Claramente la tipificación es provisoria y esto eventualmente puede ser discutido en juicio oral y público”, remarcó el juez de Garantías.

Silvio Corbeta y Jorge Luis Arce Rolandi en trajes oscuros, Marlene González trabaja en computadora con expresión concentrada.
Los fiscales Marlene González, Silvio Corbeta y Jorge Arce, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, en la audiencia preliminar de Óscar "Nenecho" Rodríguez por el caso "Detergente de Oro".

En cuanto al tipo penal de lesión de confianza, Estigarribia subrayó que podría existir el concurso “porque son varios pagos, varios momentos; y no es necesario otro tipo penal para evaluar la posibilidad de elevar el grado de sanción”.

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