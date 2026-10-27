Detergente de oro: Nenecho va a juicio oral por desvío de G. 1.808 millones

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa que afronta el ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR - cartista), por el escándalo de corrupción conocido como “detergente de oro”.

“La decisión del juzgado es de elevar la causa a juicio oral y público en relación al tipo penal de lesión de confianza en grado de coautoría”, resaltó Estigarribia, quien rechazó los incidentes de sobreseimiento definitivo y sobreseimiento provisional, planteados ayer por la defensa de Nenecho Rodríguez, que ejerce del Abg. Claudio Lovera.

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El magistrado puntualizó que al leer la acusación y escuchar los fundamentos del Ministerio Público, se puede sostener que existe una relación circunstanciada que se le atribuye al exintendente, por el tipo penal de lesión de confianza. Agregó que la Fiscalía describe hechos y tiene elementos de convicción que deben ser valorados por un Tribunal de Sentencia.

Respecto a la asociación criminal, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia resolvió excluir este tipo penal del auto de elevación a juicio oral, con el argumento que el solo hecho de que Rodríguez haya sido intendente y haber tenido funcionarios con grados jerárquicos “no son suficientes para que exista una asociación criminal”.

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Nenecho será juzgado solo por un hecho

Al fundamentar la exclusión del tipo penal de asociación criminal, y no el sobreseimiento definitivo como solicitó la defensa, Estigarribia señaló que en esta del proceso no es posible sobreseer por tipos penales, ya que lo que corresponde es controlar la subsunción de hechos presentados por la Fiscalía, a uno o varios tipos penales.

El magistrado comparó el caso de Nenecho con el del acusado Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, resaltando que el Ministerio Público debe acreditar que exista una organización jerárquica independiente a una estructura legalmente establecida.

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“Por lo menos en este estado, obviamente yo no veo esa descripción; existe una estructura legalmente establecida, pero yo no individualizo que exista una estructura independiente que tenga la finalidad de realizar hechos punibles. Claramente la tipificación es provisoria y esto eventualmente puede ser discutido en juicio oral y público”, remarcó el juez de Garantías.

En cuanto al tipo penal de lesión de confianza, Estigarribia subrayó que podría existir el concurso “porque son varios pagos, varios momentos; y no es necesario otro tipo penal para evaluar la posibilidad de elevar el grado de sanción”.

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