Detergentes de oro: confirman condena contra exdirector financiero de “Nenecho”

La justicia paraguaya dejó firme la condena contra Edwin López Cattebecke, exdirector general de Administración y Finanzas de la Comuna durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, en el caso conocido como “detergentes de oro”.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal Especializado en Delitos Económicos declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa del exfuncionario, con lo que confirma su pena de dos años de prisión con suspensión de la ejecución, lograda en un procedimiento abreviado por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta.

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Las investigaciones del Ministerio Público concluyeron que López Cattebecke tuvo una participación activa en las licitaciones irregulares para la compra de supuestos insumos de limpieza e higiene entre los años 2020 y 2021.

Las sobrefacturaciones y compras de productos a precios irregulares dejaron un millonario perjuicio patrimonial a la municipalidad de G. 1.808 millones, dinero que debía ser destinado a proteger a la ciudadanía en el momento más crítico de la crisis sanitaria.

Faltaba de argumentos para revertir el fallo

El fallo dictado por el tribunal de segunda instancia, integrado por los magistrados Paublino Escobar, Silvana Luraghi y Camilo Torres, sostuvo que el recurso intentado no contenía una crítica concreta ni fundamentada contra la resolución inicial del juez Rodrigo Estigarribia.

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Según expuso el tribunal, la defensa pretendió meter argumentos improvisados sin ningún respaldo con el único fin de estirar el proceso, por lo que el pedido fue rechazado.

Debe devolver G. 50 millones y G. 10 millones en donación

Con esta decisión judicial, el exdirector de Administración queda sujeto a las reglas de conducta impuestas por la Justicia. Para evitar ir tras las rejas, López Cattebecke se comprometió formalmente a devolver a las arcas municipales la suma de G. 50 millones, además de realizar un desembolso adicional de G. 10 millones en concepto de donación como reparación del daño social provocado a la capital.

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El caso “detergentes de oro” es una de las irregularidades administrativas que arrastraron a la Municipalidad de Asunción a la parálisis financiera y al descrédito total.