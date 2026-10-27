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Nacionales
27 de octubre de 2026 - 18:52

Migraciones registra récord histórico de solicitudes de residencia en Paraguay

Imagen ilustrativa: el Puente de la Amistad que conecta Ciudad del Este (Paraguay) con Foz de Iguazú (Brasil).
Imagen ilustrativa: el Puente de la Amistad que conecta Ciudad del Este (Paraguay) con Foz de Iguazú (Brasil).

El titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Jorge Kronawetter, dijo que Paraguay registra un incremento sostenido de solicitudes de residencia durante este año con casi 50.000 trámites presentados. Esta cifra representa un récord a nivel histórico para el país, reconoció.

Por ABC Color
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Paraguay registra un crecimiento sostenido en la llegada de extranjeros, según confirmó el director de Migraciones, Jorge Kronawetter. Según el funcionario, este año se registró un récord histórico de prácticamente 50.000 solicitudes de residencia en lo que va del año. De este número, más del 70% corresponde a brasileños.

En cifras concretas, hasta septiembre de este año se registraron y procesaron 31.706 solicitudes de residencia por parte de ciudadanos brasileños. De este grupo, precisó cerca del 90% ya cuenta con la resolución otorgada.

Jorge Kronawetter, de cabello corto y con gafas, sentado en su oficina con documentos y un mapa sobre el escritorio.
Jorge Kronawetter, titular de la DNM.

Además, detalló que los trámites se inician bajo la categoría de residencia temporal por un periodo de dos años, tras el cual se puede aplicar a la permanente. Para el otorgamiento de la residencia, la DNM realiza cruzamientos de bases de datos de alertas y exige la presentación de antecedentes penales del país de origen.

Sobre los motivos manifestados por los solicitantes, Kronawetter señaló que los principales factores responden a la situación económica de Paraguay, ya que hay perfiles que van desde empresarios, emprendedores o estudiantes.

Lea más: Migraciones expulsa a estadounidense que causó disturbios en Asunción

Victoria de Lula en Brasil

Sobre la victoria de Lula da Silva, el titular de Migraciones evitó hacer un análisis político y calificó de especulativas las distintas versiones en torno a los resultados electorales en Brasil, ya que, mientras algunos afirmaban que con un escenario político “huirían perseguidos o criminales”, con el triunfo de Lula también se sostiene que vendrían otros sectores.

Ante esto, remarcó que la Dirección Nacional se guía por los datos reales con los que cuenta, por lo que también consideró que el incremento en las solicitudes de residencia de ciudadanos brasileños aún sería una tendencia.

AME7366. SAO PAULO (BRASIL), 18/10/2026.- El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el primer debate presidencial este domingo, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (Brasil). Lula atacó a Bolsonaro vinculándolo a los mandatarios de Argentina, Javier Milei, y de EE.UU., Donald Trump, por su parte, el opositor respondió relacionando a su adversario con el jefe de Estado nicaragüense, Daniel Ortega, y con el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. EFE/ Sebastiao Moreira
El reelecto presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

También destacó que la institución implementa jornadas de documentación rápida denominadas “migramóvil” en diferentes puntos del interior del país donde se detecta la mayor cantidad de trámites con el objetivo de agilizar los trámites de residencia.

Al respecto, confirmó que la próxima semana se desarrollará una jornada en Ciudad del Este y también se prevé otra en Pedro Juan Caballero, otra ciudad paraguaya fronteriza con Brasil.

Lea más: Victoria de Lula: ¿qué podría cambiar para el comercio y las inversiones en Paraguay?

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