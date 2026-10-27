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Nacionales
27 de octubre de 2026 - 17:00

Santaní: niño es evacuado de urgencia al Hospital Nacional de Itauguá

Helicóptero verde y negro H-0447 con personal militar y civil preparado para el traslado de un paciente de Santaní
Momento en que el paciente es evacuado a un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya para su trasladoSergio Escobar

SAN ESTANISLAO. Un niño de 13 años oriundo de Itacurubí del Rosario fue evacuado de urgencia de Santaní al Hospital Nacional de Itauguá debido al grave estado de su salud.

Por Sergio Escobar Rober
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El paciente se trasladó en un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya tras el pedido de auxilio. Conforme a los datos proporcionados por los familiares, el niño se había golpeado jugando al fútbol en el horario de receso en el patio de una escuela ubicada en la compañía Aguapey de Itacurubí del Rosario.

El hecho habría ocurrido ayer en horas de la tarde, por lo que primeramente fue llevado hasta el hospital básico de esta ciudad y posteriormente al hospital distrital de Santaní, donde esta mañana fue sometido a una intervención quirúrgica en la parte de la panza que, según los reportes preliminares, un importante órgano probablemente fue dañado en el momento en que el escolar sufrió una caída jugando con sus compañeros.

Al respecto, la directora del nosocomio, Dra. Zulma Cabrera, informó que cuando se percataron de que el niño necesitaba de un cuidado intensivo, inmediatamente se comunicaron con los superiores del Ministerio de Salud para la búsqueda de un lugar que cuente con servicio de UCIP para el traslado del paciente.

Lea más: Habilitan servico de mamografía en el hospital distrital de Santaní

Traslado del paciente

Para la evacuación del niño de 13 años, se utilizó un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya mediante el convenio del Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa Nacional.

La aeronave militar aterrizó en el estadio del club Cnel. Vicente Mongelos de Santaní a las 13:30 para la evacuación del niño, que se encontraba en grave estado de salud.

En lo que concierne al resultado de su traslado, la Dra. Cabrera recientemente informó que ya se encuentra en la UCIP del Hospital Nacional de la ciudad de Itauguá.

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