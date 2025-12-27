Habilitan servicio de mamografía en el hospital de Santaní

El acto de habilitación contó con la presencia de varios representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), entre ellos el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, y autoridades locales.

Los funcionarios de la institución reconocieron que el funcionamiento de la sala de mamografía en el hospital de Santaní era una de las prioridades de la jefatura del local sanitario, atendiendo a que, por la falta de este servicio, la gente tenía que trasladarse a Asunción o a otras sedes para realizar sus estudios.

Al respecto, la directora del hospital, Dra. Zulma Cabrera, manifestó que para todo el funcionariado y los usuarios en general es un logro sumamente valioso y que, durante varios años de funcionamiento del nosocomio, se tuvo que lidiar con muchos inconvenientes en esta área para acompañar a los pacientes, debido a que no se contaba con el servicio, pero que desde este momento la gente ya no necesita trasladarse a otro lugar, indicó.

En otro momento agregó que es el tercer mamógrafo que se está consiguiendo a nivel departamental, lo que en gran medida estará facilitando que la gente que necesita este estudio pueda realizarlo en este mismo local sin necesidad de viajar a Asunción, San Pedro o Santa Rosa del Aguaray, aseveró.

Contratación de un imagenólogo

Mencionó además que desde esta semana el hospital ya dispone de un imagenólogo que se encarga de realizar los trabajos correspondientes con los pacientes que precisan algún estudio de mamografía, los cuales se realizarán los martes y jueves de cada semana, anunció la Dra. Cabrera.

Mejorar el servicio

Por su parte, el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, expresó que de esta forma el hospital distrital de Santaní estará mejorando la atención de los usuarios del distrito y de otras localidades de la zona sur de San Pedro, incluso de los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y la parte del Chaco, subrayó.