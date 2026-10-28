Policía aprehende a un hombre por presunto hurto de cables en Asunción

El procedimiento policial se desarrolló en la prosecución de una denuncia formulada por un hecho punible de hurto. Las autoridades locales iniciaron las tareas investigativas tras recibir el reporte del robo de cables de electricidad.

El comisario interviniente, comisario Carlos Silva, de la Comisaría Segunda de Asunción, explicó que el sospechoso utilizaba herramientas específicas para cometer los delitos en los domicilios particulares.

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“La persona aparentemente es reciclador, en un momento dado se acercó a uno de los medidores de una vivienda y prácticamente extrajo el cablerío”, señaló el jefe policial.

Recuperan los cables sustraídos

Durante el operativo en la vía pública, los agentes policiales recuperaron el material sustraído e incautaron los elementos utilizados para perpetrar el hurto. Entre las evidencias figuran rollos de cable, pinzas y prendas de vestir.

El informe oficial confirmó que el aprehendido cuenta con antecedentes judiciales previos por la comisión de otros delitos contra la propiedad privada en años anteriores. “Esta persona posee dos antecedentes por robo agravado”, indicó el comisario.

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Hombre puso resistencia al procedimiento policial

Al momento de la captura en la vía pública, el sospechoso intentó evadir la acción policial y mostró oposición a la intervención de los agentes de seguridad.

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La policía trasladó al detenido hasta la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial correspondiente por el hecho punible investigado.

“Como siempre, estas personas son adictas y en el momento tratan de resistir a la aprehensión”, detalló el comisario sobre la conducta del individuo.