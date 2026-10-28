Paraguay presente en los Juegos Mundiales de Policía por primera vez

La Policía Nacional del Paraguay participa por primera vez en los Juegos Mundiales de Policía de la Unión Internacional Deportiva de Policía (USIP), que se desarrollan del 26 al 30 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. La delegación nacional está integrada por 17 atletas que buscan representar al país y conquistar medallas en esta competencia internacional.

El certamen reúne a 32 delegaciones de distintos países y a 491 participantes, entre atletas, delegados, jueces y autoridades. Las competencias incluyen siete disciplinas deportivas y promueven la integración, el compañerismo y la cooperación entre las fuerzas policiales. La inauguración del evento ya tuvo lugar en República Dominicana.

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Paraguay participa en cuatro modalidades: vóley de playa, básquetbol 3x3, carrera de 10 kilómetros y tiro práctico bajo las normas IPSC. Los representantes nacionales se miden ante deportistas de alto nivel en una cita que combina competencia y confraternidad internacional.

Primera experiencia mundialista para la Policía paraguaya

En comunicación con ABC Color la comisario principal MCP, Adelina Rosalba Flores que acompaña a la delegación, destacó que esta participación representa un paso importante para la institución.

“Es un orgullo, una verdadera satisfacción estar acá”, expresó al referirse a la oportunidad de competir junto a representantes de más de 30 países.

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En este sentido, manifestó que la preparación previa fue uno de los principales desafíos del equipo. Según explicó, los atletas tuvieron poco tiempo para entrenar y debieron organizar sus prácticas de acuerdo con sus lugares de servicio y sus responsabilidades laborales.

Asimismo, señaló que algunos deportistas se prepararon en Asunción, mientras que otros lo hicieron en sus respectivas localidades en el interior del país. Como por ejemplo: tres policías de Pilar que entrenaron por su cuenta para llegar en condiciones a la competencia.

El desafío de competir al más alto nivel

Pese a las dificultades, la comisario relató que la delegación mantiene expectativas de conseguir resultados positivos.

“Nuestro objetivo es obtener algunas medallas”, resaltando el compromiso de los atletas con la institución y el país.

Por otro lado, contó que el nivel de los competidores extranjeros es elevado, con deportistas experimentados y campeones internacionales y añadió que esta experiencia permitirá al equipo paraguayo conocer de cerca las exigencias de una competencia mundial y prepararse mejor para futuras ediciones.

En ese sentido, consideró que la intención es que más representantes paraguayos puedan competir en próximos encuentros, con mayor preparación y experiencia internacional.

Apoyo para representar al país

La delegación consiguió reunir los recursos económicos necesarios gracias al respaldo institucional y a la colaboración de otras organizaciones, aseguró la autoridad policial.

Por su parte, agradeció el apoyo del comando de la Policía Nacional, y de otras instituciones así como el de las personas que colaboraron mediante distintas actividades para hacer posible el viaje.

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Los IV Juegos Mundiales de Policía USIP 2026 se desarrollan bajo el lema “Un mundo más seguro inicia con fuerzas policiales unidas”, participarán países como: Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Camboya, Chile, China, Colombia, Curazao, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, España, Grecia, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Checa, San Martín, Venezuela, República Dominicana.

Para Paraguay, además de la posibilidad de obtener medallas, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer los vínculos internacionales y sentar las bases de una mayor participación deportiva policial en el futuro.