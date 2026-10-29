Camino en deplorable estado castiga a pobladores de R.I. 3 Corrales

Los baches y el barro dificultan la circulación y ocasionan constantes gastos de reparación a los transportistas que deben transitar por el camino pese al peligro que representa.

El camino, que tendría aproximadamente 20 años de antigüedad, constituye una vía importante para los pobladores de R.I. 3 Corrales, quienes deben trasladarse diariamente hasta Coronel Oviedo para realizar compras, trabajar y acceder a distintos servicios. Sin embargo, el pésimo estado de la calzada convierte cada viaje en una verdadera odisea.

La situación también afecta a los productores de la zona, que necesitan trasladar sus productos hasta los centros de comercialización. Se trata de un sector altamente productivo, cuyos habitantes dependen de esta conexión para movilizarse y desarrollar sus actividades económicas.

Pese a la importancia de esta vía, los usuarios lamentan que ninguna institución haya dado una solución definitiva al problema. Apuntan principalmente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y cuestionan la falta de respuestas ante el deterioro progresivo del camino.

Vehículos dañados y gastos adicionales

El transportista y usuario de la ruta desde hace cinco o seis años Arnaldo Ramoa, relató que el mal estado del camino le ocasiona constantes inconvenientes y gastos adicionales para mantener su vehículo en condiciones.

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Explicó que los baches obligan a los conductores a maniobrar permanentemente para evitar golpes que puedan ocasionar daños mecánicos. La situación se vuelve todavía más complicada en los sectores donde se acumula barro, lo que dificulta el desplazamiento.

El transportista señaló que las reparaciones mecánicas son frecuentes debido a las condiciones de la calzada. Además, advirtió que los conductores deben extremar precauciones para evitar daños en sus vehículos y en las cargas que transportan los pasajeros.

También reconoció que estos inconvenientes representan un gasto extra para quienes trabajan diariamente en el transporte, además del peligro al que se exponen tanto los conductores como los pasajeros.

Una zona productiva que reclama atención

Los pobladores de R.I. 3 Corrales necesitan contar con un camino transitable para trasladarse hasta Coronel Oviedo, realizar sus compras y comercializar los productos de la zona. No obstante, las condiciones actuales dificultan estas actividades y generan perjuicios económicos para quienes dependen del transporte terrestre.

El reclamo apunta a la necesidad de una intervención que permita recuperar la transpirabilidad del camino y garantizar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios.

Mientras tanto, los pobladores y transportistas continúan expuestos al peligro, obligados a transitar por una vía que consideran abandonada desde hace años y para la cual todavía reclaman una solución definitiva.

Desde la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se comprometieron a remitir la consulta a un responsable de esta importante vía para conocer su situación y las posibles intervenciones previstas. Sin embargo, al cierre de esta redacción no se recibió respuesta.