CSJ declara inadmisible recurso de casación y ratifica condena de 5 años a Miguel Cuevas

La condena de cinco años de cárcel al exdiputado Miguel Cuevas queda firme luego de que la Sala Penal de la CSJ haya declarado como inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos en representación del exlegislador.

Con esta determinación, como se mencionaba, queda ratificada la sentencia que también impuso a Cuevas las siguientes sanciones:

5 años de pena privativa de libertad por el hecho punible de enriquecimiento ilícito.

5 años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas.

Comiso especial y comiso sustitutivo de bienes, además del mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.

El voto de la mayoría estuvo integrado por el ministro preopinante Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Gustavo Santander Dans. Ambos magistrados concluyeron que el recurso planteado no cumplió con las exigencias normativas del Código Procesal Penal para la instancia extraordinaria de casación.

En su análisis, señalaron que la defensa se limitó a manifestar una “mera disconformidad” con el sentido del fallo.

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Voto en disidencia en la Sala Penal

Por su parte, la ministra María Carolina Llanes votó por declarar admisible el recurso de casación. Llanes argumentó que la defensa sí identificó adecuadamente la causal legal y sustentó de forma correcta los reclamos.

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Como antecedente, el 26 de diciembre de 2023 el Tribunal de Apelación Penal 4ª Sala de la Capital, integrado por los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y María Belén Agüero, confirmó la condena a 5 años de cárcel para el ex diputado Miguel Cuevas (ANR) por el hecho punible de enriquecimiento ilícito; y el comiso de sus bienes por la suma de G. 1.934.584.238, consistente en tres fincas ubicadas en el distrito de Sapucái, en Paraguari.

El fiscal anticorrupción Luis Piñanez había solicitado una condena de 10 años de prisión para el exdiputado colorado y el comiso especial de los bienes del acusado por más de G. 5.700.000.000.

Con esta decisión de la Sala Penal ahora solo queda pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad que promovió Cuevas ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los fallos que elevaron a juicio oral su causa por enriquecimiento ilícito.

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