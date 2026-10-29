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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 13:40

Denuncian faltante de medicamentos en el USF de Cabañas

La USF de Cabañas carece de medicamentos.
La USF de Cabañas carece de medicamentos.Faustina Agüero

Una paciente denunció faltantes de furosemida y enalapril en la Unidad de Salud de la Familia (USF) de Cabañas, Caacupé. Afirmó que el 5 de cada mes acude a retirar sus medicamentos, pero le dicen que se agotaron.

Por Faustina Agüero
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Nancy Núñez lamentó la falta de furosemida y enalapril en la Unidad de Salud de la compañía Cabañas, en Caacupé. Según relató, ella cada mes acude al establecimiento para tratar de retirar sus medicamentos, pero asegura que, cada vez que va, recibe la misma respuesta: que ya se terminaron.

La mujer manifestó su preocupación por esta situación, ya que necesita los medicamentos para continuar con su tratamiento. Explicó que siempre cumple con la fecha establecida para retirarlos, pero al llegar al centro asistencial se encuentra con que ya no hay disponibilidad.

“Cada mes tengo que venir a retirar mis medicamentos, pero cuando vengo me dicen que ya se terminaron, esto es una falta de respeto a nuestra salud”, expresó Núñez al denunciar el inconveniente.

La furosemida se utiliza para tratar la acumulación de líquidos en el organismo, mientras que el enalapril se emplea para controlar la presión arterial y tratar determinadas afecciones cardíacas.

Núñez cuestionó la falta de disponibilidad de estos fármacos y expresó su preocupación por las dificultades para acceder a ellos en el servicio público de salud.

Lea más: Hospital Regional de Caacupé, abandonado por el Estado pese a promesas de reforma

Tercera Región asegura que se reponen los faltantes

Por su parte, el director de la Tercera Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, señaló que los medicamentos faltantes son repuestos y que los responsables de cada unidad de salud deben realizar los pedidos correspondientes para gestionar la reposición.

Lea más: Peña visita Incan y HNI tras dos años de promesas y una crisis sanitaria sin precedentes

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