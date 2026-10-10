Peña visita Incan y HNI tras dos años de promesas y una crisis sanitaria sin precedentes.

Tanto el presidente de la República, Santiago Peña, como la primera dama, Leticia Ocampos, expresaron su sorpresa e indignación por las condiciones en las que se encontraba el Hospital Nacional de Itauguá durante un recorrido que realizaron en el 2024, comprometiéndose a realizar mejores inversiones a fin de mejorar la atención.

Sin embargo, solo en setiembre de ese mismo año, mientras que el mandatario viajó a Estados Unidos con la entonces ministra de Salud, María Teresa Barán, nuestro medio se hizo eco de videos que evidenciaban el abandono y pésimas condiciones en las que se encontraba el HNI, lleno de alimañas.

Corrieron los años y la crisis sanitaria no solo se evidenciaba con las condiciones en las que estaban los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSP), ya que también eran constantes las denuncias de falta de insumos y medicamentos básicos. A esto, este año se sumó la masiva movilización médica, quienes tras una huelga de cinco días, renuncias masivas, el anuncio de una nueva huelga y la destitución de María Teresa Barán, consiguieron un reajuste salarial y el redireccionamiento de presupuesto para la adquisición de insumos y medicamentos.

Hoy nuevamente Peña y Ocampos visitaron tanto el HNI como el Incan tras más de dos años de su promesa y a aproximadamente 20 meses de que termine su periodo al frente del Poder Ejecutivo. El mismo sigue sufriendo el desabastecimiento, pero el mandatario destacó durante su visita la culminación del nuevo albergue y los trabajos de refacción del nuevo HNI.

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“Cuando vinimos con la primera dama hace un poco más de dos años, también algo histórico, nunca antes había venido un presidente o una primera dama a visitar un hospital tan grande, el principal hospital de referencia a nivel nacional, como es el Hospital Nacional de Itauguá, y nos damos cuenta de que ese hospital que había sido donado por Francia hace más de 30 años ya no cumplía los requisitos mínimos de atención, así que emprendimos nuevamente también con los recursos que conseguimos gracias a la negociación histórica en Itaipú, pudimos conseguir los recursos para financiar nosotros mismos un nuevo Hospital Nacional de Itauguá donde obviamente el antiguo albergue tenía que ser una de las piezas iniciales”, refirió.

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Viejo albergue fue demolido

Peña afirmó que hace una semana se mudaron todos los que estaban en el viejo albergue al nuevo, por lo que procedieron a demoler el albergue viejo, donde se está construyendo el nuevo Hospital Nacional de Itauguá.

“Realmente esperamos que en poco tiempo más ya no sea solamente el albergue que hoy están disfrutando, sino que sea también el nuevo hospital que buscamos que sea no solamente el hospital más grande del Paraguay, el hospital de mayor referencia, de mayor número de camas, sino también que sea un emblema, un símbolo de toda la salud pública en el Paraguay a nivel nacional y un ejemplo a nivel regional”, afirmó.

El mandatario también visitó el Incan, el cual atravesó una de las mayores crisis presupuestarias y destacó como “histórica” la inversión de US$ 200 millones destinados para cubrir las necesidades del centro de atención de referencia para el Presupuesto General de la Nación 2027 (PGN 2027).

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“Sueño hacer una inversión y para muchos era un sueño ya prácticamente imposible, ya no creían. Imagínense que este Instituto Nacional del Cáncer, con más de cuatro décadas, prácticamente no había recibido más mantenimiento, inversiones y por supuesto, un crecimiento enorme en la cantidad de pacientes a nivel nacional viniendo de todos los rincones del país”, refirió.

Mejoras se realizaron con fondo obtenido de la renegociación de Itaipú

Peña dijo que los fondos para el Incan también provinieron de la renegociación de la tarifa de Itaipú y que una vez confirmado eso en abril del 2024, iniciaron las gestiones para las refacciones, como en la parte de internación, la construcción de un parque sanitario, que permitiría tener un manejo mucho más eficiente del inventario a fin de contar con más cantidad de medicamentos, así como también un control más efectivo para que los mismos lleguen en tiempo y forma a todos los pacientes.

“Estamos ahora ya en puertas del llamado a licitación para la construcción de la parte más grande realmente del Incan, que se va a llevar adelante en los próximos meses”, agregó.

Destacó que esta es una gran oportunidad que devuelve la esperanza a muchos jóvenes que abrazan la medicina, que saben que todo su esfuerzo no es suficiente si no hay medicamentos o infraestructura.

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“Estamos poniendo eso en el presupuesto que enviamos al Congreso, un aumento récord sin precedentes de US$ 50 millones a US$ 200 millones solamente para el Instituto Nacional del Cáncer y bueno, esperemos que esto realmente pueda ayudar a la familia paraguaya, principalmente a la gente que se encuentra en esa situación tan difícil tanto en lo personal o en lo familiar que tiene que acompañar a un paciente de cáncer”, concluyó.