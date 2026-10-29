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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 14:53

Hallan el cadáver de una joven en un baldío del “barrio zombie” de MRA

Hallan cuerpo sin vida de una joven de la comunidad Maká en Mariano R. Alonso
Hallan cuerpo sin vida de una joven de la comunidad Maká en Mariano R. AlonsoCaptura de pantalla

Intervinientes confirmaron que se trata de una joven de 29 años de la parcialidad maká. Pericias forenses iniciales no detectaron signos de violencia en el cuerpo.

Por ABC Color
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El terrible hallazgo se dio este jueves en horas de la mañana en Mariano Roque Alonso, específicamente en el barrio Corumba Cue.

Al respecto, el comisario Juan de la Cruz Servián, en comunicación con ABC Color, explicó que recibieron una llamada siendo las 09:30 aproximadamente y luego se constituyeron en el lugar, donde constataron que entre basuras se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer.

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El sitio donde se produjo el suceso es un terreno de características particulares que dificulta el acceso visual y el control constante, describió el comisario: “Sí, presumimos que es una propiedad privada por la muralla, pero ya totalmente sucia, con muchos arbustos”, señaló.

Identificación de la víctima y primeros datos

Intervinientes lograron precisar la identidad de la persona fallecida. Se confirmó que la víctima fatal es una joven mujer perteneciente a una comunidad indígena de la zona de la parcialidad maká.

La fallecida fue identificada como Rosana Ramírez, de 29 años de edad, cuyos familiares y allegados se constituyeron posteriormente en el sitio del suceso para interiorizarse de la situación.

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En cuanto al tiempo transcurrido desde el deceso y las condiciones físicas en las que se encontró el cuerpo, el comisario precisó que el fallecimiento se habría dado hace unas 6 horas, según confirmación forense.

Asimismo, señala que pericias forenses no registran rastro de violencia por lo que no se descarta que se trate de un caso de autoeliminación.

Adicciones en Corumba Cue: problemática que preocupa a vecinos

Por otra parte, el comisario precisó que la zona de Corumba Cue arrastra desde hace años una serie de problemáticas sociales complejas vinculadas a las adicciones, un tema que preocupa tanto a los vecinos como a las instituciones públicas.

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Ante esta situación, dependencias especializadas como Antinarcóticos y Trata de Personas intervienen en la zona para combatir dicho flagelo. El lugar es conocido popularmente como el “barrio zombie”, apelativo derivado de esta crisis social, en cuyo contexto se registró el fallecimiento de la joven.

Actualmente, las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional continúan con los trámites correspondientes para entregar el cuerpo a sus familiares y concluir con las diligencias de esta intervención.

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