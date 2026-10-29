MNP y la ONU realizan monitoreo del sistema penitenciario y otros “ámbitos de intervención”

El objetivo del monitoreo realizado por el MNP y el Subcomité de la ONU fue el de observar las condiciones de atención, alojamiento y trato de las personas, según se destaca en un reporte oficial.

Asimismo, sostienen que las visitas abarcaron el sistema penitenciario, dependencias policiales, hogares de personas adultas mayores e instituciones destinadas a la “internación de personas con consumo problemático de sustancias”.

“El MNP realizó el seguimiento de sus recomendaciones, con énfasis en la garantía de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y la salud, las condiciones dignas de alojamiento y atención, y la prevención de la tortura y los malos tratos en los distintos ámbitos”, asegura la institución nacional.

También sostienen que “se observaron aspectos vinculados al respeto de la dignidad humana”, la autonomía, el consentimiento informado y las condiciones de cuidado y atención integral de las personas, con especial atención a la protección de sus derechos.

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Así estuvieron integradas las delegaciones

La delegación del SPT estuvo integrada por Marco Fabricio Feoli Villalobos, Marie Sorensen Brasholt, María del Carmen Comas-Mata Mira y Juan Pablo Vegas Torres, con el apoyo de integrantes de la Secretaría del Subcomité.

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Por parte del MNP participaron los comisionados y comisionadas Camilo Filártiga Callizo, Elba Núñez, Claudia Sanabria, Magdalena Palau y Fabio Franco, junto con integrantes del equipo técnico: Natalia Ruiz Díaz, Romilio González, María Elena Verdún, Belén Leguizamón, Liz Díaz, Víctor Rocholl y Jorge Bogado.

“Esta tercera visita del SPT a Paraguay representa una oportunidad para reafirmar la importancia del monitoreo preventivo y del seguimiento de las recomendaciones para garantizar los derechos y la dignidad de las personas que se encuentran en instituciones de privación de libertad, internación y cuidado”, resalta el mecanismo.

Finalmente, recuerdan que Paraguay ratificó en 2005 el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) y creó, en 2011, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como órgano funcionalmente independiente, encargado de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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