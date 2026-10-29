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Nacionales
29 de octubre de 2026 - 18:48

MNP y la ONU realizan monitoreo del sistema penitenciario y otros “ámbitos de intervención”

Hombre de espaldas con cabello corto levanta la mano, mientras dos mujeres con mascarillas lo escuchan atentamente.
Las visitas abarcaron el sistema penitenciario, dependencias policiales, hogares de personas adultas mayores e instituciones destinadas a la internación de personas.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Paraguay y una delegación del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU realizaron visitas conjuntas a distintos “ámbitos de intervención”. ¿Cuál fue el objetivo? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
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El objetivo del monitoreo realizado por el MNP y el Subcomité de la ONU fue el de observar las condiciones de atención, alojamiento y trato de las personas, según se destaca en un reporte oficial.

Asimismo, sostienen que las visitas abarcaron el sistema penitenciario, dependencias policiales, hogares de personas adultas mayores e instituciones destinadas a la “internación de personas con consumo problemático de sustancias”.

“El MNP realizó el seguimiento de sus recomendaciones, con énfasis en la garantía de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y la salud, las condiciones dignas de alojamiento y atención, y la prevención de la tortura y los malos tratos en los distintos ámbitos”, asegura la institución nacional.

También sostienen que “se observaron aspectos vinculados al respeto de la dignidad humana”, la autonomía, el consentimiento informado y las condiciones de cuidado y atención integral de las personas, con especial atención a la protección de sus derechos.

Lea más: Subcomité de la ONU contra la tortura visitará penitenciarías de Paraguay

Así estuvieron integradas las delegaciones

La delegación del SPT estuvo integrada por Marco Fabricio Feoli Villalobos, Marie Sorensen Brasholt, María del Carmen Comas-Mata Mira y Juan Pablo Vegas Torres, con el apoyo de integrantes de la Secretaría del Subcomité.

Por parte del MNP participaron los comisionados y comisionadas Camilo Filártiga Callizo, Elba Núñez, Claudia Sanabria, Magdalena Palau y Fabio Franco, junto con integrantes del equipo técnico: Natalia Ruiz Díaz, Romilio González, María Elena Verdún, Belén Leguizamón, Liz Díaz, Víctor Rocholl y Jorge Bogado.

Grupo de diez personas, en su mayoría con chalecos, camina por un terreno de tierra, algunas portando documentos. Árboles al fondo.
Recorrido y monitoreo conjunto en distintos ámbitos de intervención.

“Esta tercera visita del SPT a Paraguay representa una oportunidad para reafirmar la importancia del monitoreo preventivo y del seguimiento de las recomendaciones para garantizar los derechos y la dignidad de las personas que se encuentran en instituciones de privación de libertad, internación y cuidado”, resalta el mecanismo.

Finalmente, recuerdan que Paraguay ratificó en 2005 el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) y creó, en 2011, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura como órgano funcionalmente independiente, encargado de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Mujer con cabello rizado y chaleco azul escucha a un hombre con barba y camisa oscura en reunión tranquila.
Visitas conjuntas a distintos ámbitos de intervención del MNP.

Lea más: “La salud mental es un derecho humano”, recuerda MNP

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