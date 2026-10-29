ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Nacionales
29 de octubre de 2026 - 18:59

Vuelve a postergarse la clausura del Festival de la Raza por el mal tiempo

Multitudinaria concurrencia marcó la primera noche del Festival de la Raza en Villarrica.
Multitudinaria concurrencia marcó la primera noche del Festival de la Raza en Villarrica.

La Comisión Organizadora anunció una nueva reprogramación de la noche de clausura del Festival de la Raza 2026, prevista inicialmente para el 1 de noviembre en Villarrica. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas y la nueva fecha será confirmada tras coordinar con los artistas internacionales.

Por Siro Benítez
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La noche de clausura de la Edición 43 del Festival de la Raza de Villarrica, departamento de Guairá, volvió a postergarse debido a las condiciones climáticas adversas. La organización anunció que el pronóstico de nuevas tormentas eléctricas y lluvias obligó a reprogramar el espectáculo, cuya nueva fecha será comunicada posteriormente.

A través de un comunicado, la Comisión Organizadora explicó que se mantienen los compromisos asumidos y que ya se encuentran coordinando con los artistas internacionales para definir cuándo se realizará el evento. Asimismo, confirmó que las entradas adquiridas conservarán su validez para la nueva fecha.

Multitudinaria concurrencia marcó la primera noche del Festival de la Raza en Villarrica.
Multitudinaria concurrencia marcó la primera noche del Festival de la Raza en Villarrica.

La organización argumentó que la decisión responde principalmente a la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes, artistas y colaboradores. Según el anuncio, las previsiones meteorológicas contemplan nuevamente tormentas eléctricas, en un contexto de alertas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Lea más: Multitudinaria concurrencia marcó la primera noche del Festival de la Raza en Villarrica

Otro de los inconvenientes señalados es la falta de un espacio cerrado adecuado para albergar el espectáculo. La comisión explicó que no encontró un local bajo techo con la capacidad necesaria y las condiciones técnicas y de seguridad exigidas en los contratos de los artistas internacionales.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
04
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
05
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más

Te puede interesar