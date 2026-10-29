Vuelve a postergarse la clausura del Festival de la Raza por el mal tiempo

La noche de clausura de la Edición 43 del Festival de la Raza de Villarrica, departamento de Guairá, volvió a postergarse debido a las condiciones climáticas adversas. La organización anunció que el pronóstico de nuevas tormentas eléctricas y lluvias obligó a reprogramar el espectáculo, cuya nueva fecha será comunicada posteriormente.

A través de un comunicado, la Comisión Organizadora explicó que se mantienen los compromisos asumidos y que ya se encuentran coordinando con los artistas internacionales para definir cuándo se realizará el evento. Asimismo, confirmó que las entradas adquiridas conservarán su validez para la nueva fecha.

La organización argumentó que la decisión responde principalmente a la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes, artistas y colaboradores. Según el anuncio, las previsiones meteorológicas contemplan nuevamente tormentas eléctricas, en un contexto de alertas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

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Otro de los inconvenientes señalados es la falta de un espacio cerrado adecuado para albergar el espectáculo. La comisión explicó que no encontró un local bajo techo con la capacidad necesaria y las condiciones técnicas y de seguridad exigidas en los contratos de los artistas internacionales.