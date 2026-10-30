Caseros de oro: nuevo intento de juicio al exdiputado Tomás Rivas, en noviembre

El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Darío Báez fijó para el miércoles 18, jueves 19, viernes 20, lunes 23 y miércoles 25 de noviembre, a las 8:30, el juicio oral y público al exdiputado Tomás Fidelino Rivas (ANR - cartista), acusado de corrupción por el caso de sus “caseros de oro”, quien asumirá como intendente de Ybycuí este martes 3 de noviembre.

La convocatoria del colegiado se da luego del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló el sobreseimiento definitivo de Rivas, resuelto en el segundo intento de iniciar el juicio oral; y ordenó que el exlegislador colorado sea juzgado por el caso de corrupción pública.

Lea más: Caseros de oro: Corte anula blanqueo y ordena tercer juicio a Tomás Rivas

Dicha decisión de la Sala Penal de la máxima autoridad judicial se dio en atención al recurso extraordinario de casación que presentó el fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, en contra del Auto Interlocutorio N° 353 del 2 de diciembre de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal -Tercera Sala- de la Capital.

Los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón, en forma unánime resolvieron el reenvío del expediente para la realización de un nuevo juzgamiento a Tomás Rivas, acusado por los hechos punibles de estafa y cobro indebido de honorarios.

Antecedentes del caso “caseros de oro”

El exdiputado cartista por Paraguarí fue imputado en mayo del año 2018 por el caso de los “caseros de oro” luego de que una investigación periodística demostrara que tres empleados particulares suyos estaban asalariados en la Cámara de Diputados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero en diciembre de 2021, tras decenas de chicanas, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro Radice, Cándida Fleitas (voto en disidencia) y Juan Carlos Zárate Pastor, declaró la extinción de la acción penal y ordenó el sobreseimiento definitivo de Tomás Fidelino Rivas del proceso por presunta estafa.

Lea más: “Caseros de oro”: escandaloso blanqueo al diputado cartista Tomás Rivas

El presidente del tribunal, Héctor Capurro, argumentó que la extinción de la acción sucedía porque “no existe perjuicio patrimonial contra la Cámara de Diputados, ya que mediante un acuerdo que fue firmado el 22 de noviembre de 2021, el acusado reparó integralmente el daño ocasionado”, según alegó.

Fiscalía no avaló acuerdo entre Rivas y Alliana

El acuerdo fue firmado por el acusado y el entonces presidente de la Cámara Baja y actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR), y establecía que el cuerpo legislativo ya no tiene reclamo alguno que hacer, bajo ningún concepto, al exparlamentario acusado, atendiendo que el mismo depositó G. 121.208.000 en concepto de reintegro a Diputados.

Lea más: Acuerdo que “blanqueó” a Rivas debió ser sometido al pleno de Diputados, afirma senador Ayala

El monto referido corresponde a los salarios cobrado irregularmente por los caseros Lucio Romero Caballero, Nery Franco González y Reinaldo Chaparro Penayo, como supuestos funcionarios del Congreso. El 28 de junio de 2021 los “caseros de oro” fueron condenados a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.

Esa decisión fue anulada por el Tribunal de Apelación Penal Segunda Sala, a través del AI N° 284 del 12 de septiembre de 2022, porque consideró que en primera instancia se aplicó erróneamente el art. 25 numeral 10 del Código Procesal Penal.

El tribunal de alzada concluyó que el daño ocasionado por Rivas no fue reparado en forma efectiva, ya que la Fiscalía no había prestado su conformidad al acuerdo reparatorio que se debió hacer con la Procuraduría General de la República y no con la Cámara de Diputados.

Corte anuló segundo blanqueo de Rivas

Posteriormente, en un segundo intento de juicio otro Tribunal de Sentencia, integrado por Laura Ocampo (presidenta), Fabián Weisensee y Juan Pablo Mendoza; dictó el Auto Interlocutorio N° 299 del 23 de abril de 2024, declarando nuevamente la extinción de la acción penal por la reparación del daño. En esta resolución se acreditó la existencia de un daño patrimonial de G. 47.000.000, según la fiscalía.

Lea más: Exdiputado Tomás Rivas es “blanqueado” nuevamente en juicio

El fallo fue recurrido por el Ministerio Público, pero el Tribunal de Apelación Penal Tercera Sala, con voto en mayoría el 2 de diciembre de 2025 dictó el A.I N° 353, declaró aplicable el artículo 25 numeral 10 del Código Procesal Penal y validó el sobreseimiento definitivo de Tomás Rivas.

Sin embargo, el fiscal anticorrupción recurrió a la Corte Suprema de Justicia, con un recurso extraordinario de casación, y el pasado 7 de octubre la Sala Penal dictó el Auto Interlocutorio N° 699, mediante el cual anuló las dos resoluciones anteriores, con las que fue blanqueado el exlegislador colorado, y ordenó que el mismo vaya a juicio oral.

Caseros de oro de Rivas “marcaban” en Diputados

En el juicio se probó que los caseros, según el contrato que firmaron, tenían que cumplir un horario de 7:30 hasta las 15:30, de lunes a viernes, y debían estar en la Cámara Baja el tiempo que el diputado Tomás Fidelino Rivas estuviese en la sede parlamentaria, ya que Nery Franco y Reinaldo Chaparro figuraban como choferes, mientras que Lucio Romero era secretario privado del legislador.

Sin embargo, en las 35 sesiones realizadas entre el 1 de julio del 2016 y el 28 de febrero de 2017 los mismos, pese a marcar asistencia en planilla, tenían llamadas telefónicas que les ubicaban en el distrito de Ybycuí, con minutos de diferencia de su hora de entrada.

Lea más: Fiscalía acusa a diputado Rivas por estafa y cobro indebido de honorarios

Es decir, los funcionarios hacían de caseros de Tomás Rivas, en la vivienda que tiene en Lambaré y en su estancia de Paraguarí.

En el caso de Chaparro y Romero figuran como contratados desde el 2013, año en que Rivas asumió como parlamentario. Estos dos empleados tenían un salario mensual de G. 2.000.000, mientras que Franco ingresó como funcionario de Diputados a mediados de 2016, con un sueldo de G. 3.000.000.