Fuga de amoníaco en empresa de pollos: ¿qué se sabe del estado de los afectados?

La directora médica del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), Cristina Ghezzi, informó que cuatro mujeres permanecen bajo observación médica tras la fuga de amoníaco registrada ayer, en una planta de pollos de Mariano Roque Alonso.

Según explicó la directora médica, el Hospital Central del IPS recibió a 30 trabajadores afectados por la fuga de amoníaco registrada ayer. De ese total, 26 fueron dados de alta.

Las cuatro pacientes continúan en una sala de monitorización y reciben oxígeno mediante cánula nasal, según informó Ghezzi.

La directora médica señaló que el alta dependerá de la evolución de cada paciente, del retiro del oxígeno y de la normalización de los estudios de laboratorio y las radiografías. “Todos deben estar en rango para poder el alta correspondiente”, sostuvo.

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IPS no descarta que haya más afectados en otros hospitales

Ghezzi aclaró que el Hospital Central recibió exclusivamente a empleados de la empresa y no a otros posibles afectados por el incidente, como ciudadanos o clientes.

Asimismo, indicó que no pudo precisar si todos los trabajadores asistidos contaban con sus respectivos equipos de protección y seguridad. Explicó que muchos ya habían sido despojados de sus ropas antes de ingresar al hospital.

La directora médica también mencionó que habría otros pacientes atendidos en diferentes establecimientos de la red del IPS, aunque no pudo precisar la cantidad ni el estado de salud de esas personas.

Fuga de amoníaco en empresa

El incidente se registró en la planta de Pollpar, de Pollos KZRO, ubicado en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso.

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El establecimiento fue evacuado luego de que se detectara un olor que alertó sobre una posible fuga de amoníaco en el área de fileteados, situada en el piso superior.