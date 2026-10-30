JEM resolverá en noviembre qué medidas tomará con relación al juez que benefició a condenado por narcotráfico

En sesión de este jueves, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tomó conocimiento de una publicación periodística titulada “Juez favorece con prisión domiciliaria a narco condenado a 16 años de cárcel”, que involucra al juez de Ejecución Penal Carlos Luis Mendoza Peña.

En ese sentido, se fijó para el 26 de noviembre el plazo a partir del cual el órgano constitucional quedará habilitado para actuar de oficio. En la oportunidad, llevará a cabo el análisis de los antecedentes y, en caso de que amerite resolverá si inicia una investigación preliminar, un enjuiciamiento al magistrado o lo remite al archivo, pero con 6 votos coincidentes de los miembros.

Lea más: Incautan 457 kilos de cocaína en “Operación Pescador”

Ello, luego de que transcurran los 20 días hábiles establecidos en el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021, que rige los procedimientos del órgano extrapoder.

El JEM quedará habilitado para actuar de oficio, según establece el artículo 18 también, en caso de que en los días referidos un litigante o profesional afectado no haya presentado acusación formal, así como tampoco la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cámara rechaza apelación y procesados por tráfico afrontarán juicio oral

De la sesión participaron en forma presencial la presidenta del Jurado, Alicia Pucheta, el vicepresidente 2° y ministro de la Corte, César Garay, el diputado Diego Candia (ANR-Peñista), el consejero Enrique Berni (ANR-HC), el senador Pedro Díaz Verón (ANR-Peñista); mientras que por la vía telemática lo hicieron el vicepresidente 1° del JEM y ministro de la Corte, Manuel Ramírez, y el senador Mario Varela (ANR-Abdista).

Beneficiado con prisión domiciliaria compurga pena por narcotráfico en 2035

De acuerdo con los antecedentes del caso, el juez de Ejecución Especializado en Crimen Organizado Carlos Luis Mendoza Peña otorgó la prisión domiciliaria, por 90 días, al narcotraficante Atilano Arteta Aponte, quien cumple una pena de 16 años de cárcel, dictada en juicio el 18 de diciembre de 2023, y que recién será compurgada totalmente el 14 de junio de 2035.

Mendoza hizo lugar al incidente planteado por la defensa tras analizar en forma completa las condiciones físicas y los antecedentes médicos del condenado y considerar, el estado de salud de Arteta Aponte, quien padece una lesión abdominal posquirúrgica crónica con supuración persistente desde su intervención en el año 2023.

Lea más: Juez favorece con prisión domiciliaria a narco condenado a 16 años de cárcel

Mendoza Peña resaltó en el AI N° 274, dictado el 23 de octubre, que los dictámenes médicos de la junta médica confirmaron que el cuadro de salud de Arteta no corresponde a un proceso normal de cicatrización y requiere seguimiento quirúrgico y clínico.

El magistrado consideró la edad del condenado, quien tiene 64 años; y señaló en su resolución que la sumatoria de las afecciones que padece el privado de libertad encuadra jurídicamente dentro del supuesto de enfermedad grave contemplado en el artículo 239 del Código de Ejecución Penal.

Fiscalía se opuso a la prisión domiciliaria de Atiliano Arteta

En la resolución también se subraya que el Ministerio Público se opuso al incidente de prisión domiciliaria planteado por la Abg. Zully Rocío Osorio, defensora de Atilano Arteta, con el argumento de que la sola existencia de patologías o resultados laboratoriales alterados no son suficientes para sustituir el régimen penitenciario.

La misma describe igualmente el dictamen del médico forense de la Fiscalía, que resaltó que ”la administración de medicamentos, ciertos controles y determinadas curaciones pueden brindarse desde la sanidad penitenciaria, si se garantizan los insumos, las condiciones técnicas y la continuidad".

El profesional aclara que las eventuales intervenciones requieren servicios hospitalarios externos y que la sola permanencia en el penal no constituye una causa demostrada de agravamiento.

Finalmente, el galeno considera “médicamente razonable la prisión domiciliaria como alternativa favorable, siempre que exista un plan asistencial concreto y acceso efectivo a los servicios necesarios, sin presentarla como la única modalidad médicamente admisible”.

Condenado junto a sus hijos por carga de 457 kilos de cocaína

Por Sentencia Definitiva N° 581 de fecha 18 de diciembre de 2023, el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado presidido por la jueza Alba González (actualmente jubilada), Dina Marchuk y Gloria Hermosa, condenó a Atilano Arteta Aponte a 16 años de cárcel por el tráfico de 457 kilos de cocaína.

También fueron condenados a 12 años de cárcel los hijos del principal sentenciado: Cristian Daniel, Rolando David y Derlis Michel, quienes junto a su padre integraban el clan Arteta.

Lea más: Acribillan a un hombre en la frontera

De acuerdo con lo probado en juicio por el entonces fiscal antidrogas Osmar Segovia (actualmente camarista), Atilano Artega era el que impartía las instrucciones que tenían que cumplir los demás miembros de su familia e integrantes del grupo criminal, para recibir la carga de cocaína proveniente de Bolivia.

La presente causa inició con la incautación de un cargamento de 457 kilos de cocaína, en junio de 2019, en el marco de la Operación Pescador, que estuvo a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Policía Nacional y Ministerio Público.