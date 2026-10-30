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Nacionales
30 de octubre de 2026 - 07:17

UNA: Vuelven a pedir solución vial tras nuevo atropellamiento de estudiante en Ruta PY02

Los estudiantes evitan utilizar el puente peatonal de metal, debido a que en la superficie hay una maraña de cables, y temen ser electrocutados.
El puente peatonal sobre la Ruta PY02 en la zona del campus de la Universidad Nacional de Asunción.Lucía González

El atropellamiento de una estudiante esta semana es solo el más reciente ejemplo del peligro que enfrentan los estudiantes que cruzan la Ruta PY02 para ingresar al campus de la Universidad Nacional de Asunción, en San Lorenzo. Los alumnos exigen la implementación de medidas de seguridad vial adicionales.

Por ABC Color
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Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) volvieron a elevar un llamado a las autoridades para buscar una solución al riesgo que enfrentan los jóvenes que deben cruzar la Ruta PY02 para ingresar al campus de la mayor institución pública de educación superior de Paraguay, ubicado en la ciudad de San Lorenzo.

En abril de este año, una estudiante de la UNA falleció tras se atropellada mientras intentaba cruzar la ruta. Y esta semana volvió a ocurrir un incidente – en esta ocasión, no fue fatal – en el que una alumna de la carrera de Contabilidad fue golpeada por un vehículo al cruzar la vía.

Lea más: Ruta PY02: falta de protección pone en peligro a peatones frente al campus de la UNA

La única infraestructura disponible para cruzar de manera segura la ruta es un puente peatonal. Sin embargo, este está ubicado a unos 100 metros de la entrada al campus y tiene falencias, según señaló hoy a ABC Color Matías Ramírez, presidente de la Comisión de Estudiantes de la Facultad de Economía de la UNA.

Puente peatonal

Ramírez indicó que el puente peatonal carece de iluminación adecuada, lo que disuade a los estudiantes de utilizarlo en horas de la noche.

“A la noche no hay iluminación adecuada, eso hace que los alumnos desconfíen de hacer uso del paso peatonal”, subrayó.

Lea más: Estudiantes de la UNA realizan hamburgueseada a beneficio de la alumna arrollada frente al campus

Señaló también que su ubicación alejada de la entrada del campus hace que muchos alumnos opten por cruzar la ruta de forma más arriesgada si llevan prisa por llegar a sus clases.

El representante de los estudiantes dijo que se presentará a las autoridades una propuesta en la que se sugerirán medidas adicionales de seguridad vial en la zona de la entrada al campus como la instalación de semáforos, reductores de velocidad y más señalización que indique que se trata de una zona con alto flujo de peatones, entre otras.

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