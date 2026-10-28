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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 15:25

Estudiantes de la UNA realizan hamburgueseada a beneficio de la alumna arrollada frente al campus

Fachada del rectorado de la UNA, campus de San Lorenzo.
Fachada del rectorado de la UNA, campus de San Lorenzo.

Nuevamente ayer se registró un accidente de tránsito frente al campus de la Universidad Nacional de Asunción y resultó víctima una estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Los alumnos emitieron un comunicado en el cual reclaman mayor seguridad para los peatones y que se tomen medidas concretas para evitar nuevos hechos similares.

Por ABC Color
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Anoche, la estudiante Alejandra Luján Ávalos Ramírez, alumna de la facultad de Ciencias Económicas de la UNA, fue arrollada por un automóvil Ford Focus cuando intentaba cruzar la ruta PY02 frente al campus universitario. Al mando del vehículo iba Rubén Darío López Salinas, quien quedó detenido por disposición de la fiscala Mirtha Rivas.

Lea más: Policía Nacional descarta explosivo en Campus de la UNA tras amenaza

La joven de 20 años quedó en observación con heridas graves luego del incidente. “Recibió un golpe muy fuerte y tuvo lesiones importantes por lo que sigue bajo controles. Por suerte está estable y aún está siendo monitoreada por los médicos. Estamos atentos a su recuperación”, expresó Mathías Ramírez, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas (CECE-UNA).

Justamente el gremio estudiantil emitió un comunicado repudiando lo acontecido reclamando mejores medidas de seguridad vial para los transeúntes. “No es la primera vez en este año que sucede un accidente de tránsito en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Asunción y como se trata de un lugar muy concurrido donde muchos peatones transitan día a día, es una situación que no se puede obviar. Necesitamos mayor seguridad”, recalcó el estudiante.

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Piden mejor iluminación y reductores de velocidad en la zona

Ramírez detalló que lo que solicitan a las autoridades es una mejor iluminación del sitio, además de mayor señalización para los cruces peatonales. “Lo que estamos proponiendo y buscamos conseguir es mayor iluminación en la zona. También están están los puentes y los accesos que no tienen la la iluminación adecuada en horas de la noche”, insistió el líder estudiantil.

Comunicado del CECE-UNA sobre seguridad vial en Ruta PY02, sin personas visibles, resaltando preocupación institucional.
Comunicado del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas reclamando mejores condiciones de seguridad vial en zona del campus de la UNA.

“Hay zonas en donde no se puede ver bien y peor con la mala iluminación. El riesgo aumenta con vehículos yendo a una velocidad importante. Por eso, es de vital importancia que exista una buena iluminación y poder ver correctamente todo lo que sucede en los alrededores”, agregó Ramírez.

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En esa misma línea, el estudiante solicitó la implementación de reductores de velocidad y señalética adecuada para indicar que es una zona de mucha gente a pie. “Exigimos señales que indiquen que es una zona con muchos peatones para que los conductores reduzcan un poco más la velocidad y así evitar que este tipo de eventos vuelvan a ocurrir”, lamentó.

La ruta PY02 frente al campus de la Universidad Nacional de Asunción. Foto: archivo.
La ruta PY02 frente al campus de la Universidad Nacional de Asunción. Foto: archivo.

Además, como centro de estudiantes, piden instalar una mesa de trabajo con autoridades universitarias y viales para buscar soluciones a esto. “Estamos a disposición para poder colaborar con ya sea con el rectorado o con el ministerio para poder ver soluciones para que toda la comunidad educativa y todos los transeúntes tengan la seguridad que necesitan para poder circular en su día a día”, resaltó.

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Trabajo en conjunto

El presidente del CECE-UNA comentó que a través del decanato de esa facultad ya solicitaron por nota el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial para los estudiantes en esa parte de la ruta PY02. “Estuvimos hablando con nuestro decano y nos comunicó de que se presentó una nota al Ministerio solicitando mejores condiciones para el tránsito de los estudiantes”, indicó.

Mujer con chaqueta beige y blusa morada, sentada en un jardín, mira a la cámara con expresión neutral; se observa cartel de solidaridad.
Solicitan colaboraciones para costear los gastos médicos de Alejandra Ávalos, quien sufrió un accidente al intentar cruzar la ruta frente al campus de la UNA.

A través de la misiva, se solicitó la instalación de un semáforo en el sitio, mayor iluminación y otras disposiciones para garantizar mayor seguridad en el cruce. “Con el rectorado (de la UNA) todavía no pudimos dialogar, pero con la Federación de Estudiantes estamos evaluando realizar un pedido formal para poder buscar soluciones y generar una mesa de diálogo entre todos los involucrados”, detalló Ramírez.

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