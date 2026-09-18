Ruta PY02: falta de protección pone en peligro a peatones frente al campus de la UNA

Cruzar la Ruta PY02 en la zona del campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la ciudad de San Lorenzo, acarrea consigo un alto peligro debido a la alta velocidad con que circulan los vehículos y la falta de protección adecuada para los peatones.

En el sitio ya se produjo un accidente fatal el pasado mes de abril, cuando una estudiante universitaria intentó cruzar la ruta para llegar al campus y fue atropellada por un automóvil.

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Para evitar futuras fatalidades u otros accidentes graves en ese sitio, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay presentó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones un pedido de realización de un estudio técnico que analice la posibilidad de construir un refugio peatonal en ese punto de cruce, donde hasta ahora los peatones deben esperar entre las barreras de hormigón que separan los dos sentidos de la ruta hasta poder cruzar.

Zona con alto número de incidentes

En conversación con ABC Color, el capitán Gabriel Alcaraz, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, explicó que la velocidad con que circulan los vehículos en ese tramo de la PY02 suele superar los 70 kilómetros por hora.

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Una persona que es atropellada por un vehículo que se desplaza a esa velocidad tiene una probabilidad del 90 por ciento de fallecer, dijo.

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El capitán Alcaraz comentó que los bomberos registran un alto número de incidentes frente al campus universitario e insistió en la necesidad de tomar acciones preventivas de forma “dinámica” para proteger mejor a la ciudadanía.

Falta cartelería y mantenimiento de puente peatonal

Entre las falencias de la estructura vial que los bomberos señalan en ese sitio se cita la falta de cartelería que recuerde a los conductores que el límite de velocidad en zonas urbanas es de 50 kilómetros por hora.

El capitán también señaló la falta de mantenimiento e iluminación en el puente peatonal que se encuentra cerca de la entrada al campus.