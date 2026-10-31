Defensoría exige controles permanentes de alcoholemia ante aumento de accidentes

Un accidente de tránsito ocurrido recientemente en San Lorenzo dejó a un joven de 18 años sin vida y otras dos personas resultaron heridas, tras una colisión que involucró a un conductor cuyo resultado de alcotest fue positivo.

Ante este hecho, el defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, manifestó su preocupación y cuestionó la falta de medidas preventivas sostenidas y advirtió sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

“No podemos seguir contando muertos en nuestras rutas y calles mientras esperamos que ocurra otra tragedia para tomar medidas. Quien decide conducir bajo los efectos del alcohol pone en peligro no solamente su propia vida, sino también la de personas inocentes que tienen derecho a regresar sanas y salvas a sus hogares. La vida humana no puede quedar a merced de la irresponsabilidad de unos pocos”, manifestó.

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Piden controles de alcoholemia sin privilegios

La Defensoría del Pueblo instó a la Policía Nacional, la Patrulla Caminera, las municipalidades y otros organismos competentes a intensificar los controles mediante operativos permanentes, sorpresivos y coordinados.

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Según el planteamiento de la institución, los procedimientos deben reforzarse especialmente durante las noches, madrugadas, fines de semana y feriados, así como en zonas de alta circulación y puntos considerados de mayor riesgo.

Asimismo, Ávila sostuvo que las autoridades deben garantizar el cumplimiento de las normas y evitar que los controles se limiten a determinadas temporadas o se realicen únicamente después de accidentes fatales.

“Las autoridades tienen la obligación de prevenir, controlar y hacer cumplir la ley. No queremos controles de alcoholemia solamente después de un accidente fatal o durante determinadas temporadas. Exigimos controles permanentes, rigurosos y sin privilegios. Cada vida que se pierde representa una familia destruida y un daño irreparable que, en muchos casos, pudo haberse evitado”, dijo.

Solicitan mayor coordinación entre instituciones

La institución también pidió a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial fortalecer la coordinación interinstitucional e implementar estrategias efectivas de prevención, fiscalización y seguimiento.

El objetivo, según la Defensoría, es obtener resultados concretos y verificables que permitan reducir los siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Además, recordó que la Ley N.º 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y sus modificaciones establecen disposiciones para prevenir y sancionar la conducción bajo los efectos del alcohol.

La institución insistió en que el cumplimiento de estas normas debe garantizarse mediante controles efectivos y la aplicación de las medidas legales correspondientes, sin privilegios ni excepciones indebidas.

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Defensoría pide actuar antes de nuevas muertes

El defensor del Pueblo señaló que la prevención de los accidentes de tránsito requiere una responsabilidad compartida entre las autoridades y la ciudadanía.

“No podemos permitir que más familias paraguayas pierdan a sus seres queridos por hechos que pudieron prevenirse. No esperemos otra muerte para actuar. Los controles pueden salvar vidas y la prevención no admite demoras”, expresó.

La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso con la defensa del derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las personas, y reclamó acciones concretas y sostenidas para evitar nuevas tragedias viales.