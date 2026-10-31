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Nacionales
31 de octubre de 2026 - 11:09

Exigen garantía estatal para fondos jubilatorios del IPS y convocan a asegurados

Hoy la Corriente Clasista Combativa (CCC) convocó a una manifestación en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) para reclamar por los fondos jubilatorios. Al respecto, el dirigente Eduardo Ojeda alertó sobre vulnerabilidades en el sistema.

Por ABC Color
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Eduardo Ojeda, dirigente de la Corriente Clasista Combativa (CCC), alertó hoy durante una manifestación en el Hospital Central del IPS sobre la elevada incertidumbre que pesa sobre los fondos de jubilación de la previsional, una situación que también genera una importante preocupación entre los asegurados.

Por el caso, exigió que el Estado garantice el 100% de estos fondos, advirtiendo a la vez que ante una eventual crisis, la institución apenas recuperaría una fracción mínima de ese dinero, un 10%.

Asimismo, el sindicalista criticó que se contemple la compra de acciones o inversiones de 30 millones de dólares en entidades bancarias mientras los asegurados sufren diariamente por la falta de turnos para cirugías, insumos y medicamentos.

“Es una vergüenza que se plantee comprar bancos, que se plantee comprar acciones, invertir 30 millones de dólares mientras que acá los asegurados están sufriendo, están pasando una vía crucis atrás de turno para cirugía, atrás de medicamento, insumo. Es una verdadera vergüenza”, apuntó.

Lea más: Carlos Pereira y su propuesta a IPS para “capitalizar” en Ueno: “Hoy es capitulo cerrado”

Convocatoria a asegurados

Durante la manifestación, Ojeda también convocó a todos los asegurados interesados a “salir a movilizarse y ganar las calles” para otra manifestación a futuro.

En el ámbito laboral también expuso la situación que enfrentan los trabajadores de la salud detallando que más de 7.000 enfermeras llevarían 15 años sin reajuste salarial y 4.300 enfermeras contratadas ni siquiera ganan el salario mínimo.

A su vez, denunció que la falta de transparencia en los recursos de la salud, sumada a las tercerizaciones y negociados, está destruyendo la atención médica de la previsional.

“Los que fracasaron a lo largo y a lo ancho en el Instituto de Previsión Social son los administradores que vinieron pobres y salieron ricos”, sentenció.

Lea más: “No estamos haciendo ninguna colocación en Ueno Bank”, afirma director de inversiones del IPS

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