Carlos Pereira y su propuesta a IPS para “capitalizar” en Ueno: “Hoy es capitulo cerrado”

Carlos Pereira, exintegrante del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social propuso que la previsional inyecte fondos como capital primario en Ueno Bank, de manera que la propia institución pase a ser accionista en ese banco. A su criterio, eso ayudaría a proteger las inversiones del IPS en esa entidad bancaria.

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Esta propuesta generó repudio de parte de varios gremios que agrupan a jubilados, asegurados y otros sectores que tienen sus ahorros dentro de la previsional. Incluso, el propio director del IPS, Derlis León cuestionó esta medida. “Hace más de dos años y estando en el consejo, yo había propuesto la misma fórmula y posibilidad”, se defendió Pereira.

“Fue simplemente una posibilidad; quizás mi error haya sido ponerle un nombre, porque hay muchas alternativas cuando se quiere construir o explorar la opción de acceder a una institución donde el IPS tiene depositados según escuché anteayer a los directores de Inversiones y Finanzas, casi 20 billones de guaraníes”, añadió el economista.

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De donde salió la idea

Según Pereira, reflotó esta idea luego de entablar conversaciones con grupos de jubilados. “Estaba conversando con algunos referentes de otros movimientos de jubilados, preocupado por toda la situación que se viene dando desde hace mucho tiempo. Como no podía acceder al presidente y además, ayer me enteré de que salió una nota cesándome como asesor desde el día 20 de octubre, por eso hice una presentación. Lamento mucho que se haya hecho esto”, argumentó el ahora exasesor.

Pereira indicó que desde el 2005, el IPS resolvió retener como un autoseguro, a los mismos prestatarios jubilados a quienes las compañías de seguro se mostraban renuentes a emitirles pólizas de seguro de vida. “Esa fue la fórmula que utilicé para proponer la creación de una banca de segundo piso, de modo que el IPS tenga la posibilidad de manejar sus propios recursos, incluso con la participación de los mismos jubilados”, excusó.

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El exinterventor de la Municipalidad de Asunción, dijo que lo único que pretendía con esto era iniciar un espacio de diálogo. “Como los jubilados hicieron manifestaciones y pedidos de audiencia, solicité una mesa técnica interdisciplinaria para auscultar y explorar alternativas. Todos los días las publicaciones decían que había fechas en que se tenía que capitalizar, y siempre se habla de la entidad. Soy un técnico y me preocupo por proponer soluciones y pretendía que se abra un debate para devolver la tranquilidad a los jubilados, a los ahorristas y al sistema en general”, aseguró.

Para él, se trataba de intentar conducir a una posibilidad de llegar hasta el Banco Central o hasta la entidad misma, para que exista un mecanismo de conexión mediante el cual el IPS pueda acceder a la información genuina y conocer a ciencia cierta las características de los activos. “Todos los días salen publicaciones e informaciones negativas que en nada contribuyen a aplacar la ansiedad, la inquietud y la preocupación de la gente”, dijo.

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Buscaba ser un fondo de contingencia

Pereira insistió en que su propuesta no buscaba convertirse en proyecto de ley y aclaró que la misma no afirmaba que la previsional tuviera que invertir en el banco vinculado al entorno del presidente Santiago Peña. “En todo momento dije que, como fondo de contingencia, al ser una exposición en el pasivo de la entidad, representa una obligación genuina orientada a los jubilados, colocada en certificados de depósito como cualquier otro instrumento financiero”, recalcó.

Hizo énfasis en que varios sectores de jubilados discutían muy preocupados e inclusive hacían pedidos de imposible cumplimiento dentro de las técnicas bancarias (como las devoluciones totales de aportes) “La única forma para mí, desde la disciplina bancaria y el respeto institucional, era buscar un acceso directo a donde están colocados los recursos. Incluso dejé constancia en actas de que me gustaría que las colocaciones estuvieran garantizadas por una fianza de la cartera 1 con hipotecas, para calzar el total de depósitos y evitar cualquier hecho futuro”, sostuvo Pereira.

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Pereira finalizó reiterando que no tuvo mala intención con su propuesta y que hoy, luego del rechazo generalizado, es capitulo cerrado para él. “Simplemente era eso. No imaginé que iba a tener este desenlace; de haberlo sabido, jamás lo hubiera buscado. Mi intención siempre fue de buena fe, creyendo en las personas e instituciones, buscando objetivamente aislarme de las informaciones negativas que sesgan la realidad. Creí que era una oportunidad para devolver la tranquilidad a la gente. Fue una idea, una propuesta, y hoy está en el archivo”, finalizó.