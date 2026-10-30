“No estamos haciendo ninguna colocación en Ueno Bank”, afirma director de inversiones del IPS

El director de Inversiones del IPS, explicó que la propuesta de Carlos Pereira se presentó el miércoles en sesión del Consejo de Administración y allí se le dio tratamiento. “Tengo entendido que el Consejo tomó una lectura de la propuesta y, en ese momento, adoptaron una postura preliminar de que no podía ser viable ni técnicamente ni como estrategia”, expresó.

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Con respecto al nivel de riesgo que representan los depósitos en Ueno y en otras entidades, el director aseguró que se aplica la misma política y el mismo criterio a todas las entidades financieras, sin excepción. “Para que podamos hacer una colocación, lo hacemos a través de llamados a concurso. Tenemos que tener necesariamente a aquellos que califiquen aplicando una evaluación rigurosa a la gestión de esas entidades”, introdujo.

Esas evaluaciones se hacen de acuerdo a los indicadores financieros como estructura, columna vertebral y otras a fin de determinar cual es el nivel de gestión de esa entidad con los recursos disponibles. “Las calificadoras de riesgo sitúan el máximo en triple A o doble A, o un poco por debajo, lo cual no quiere decir que una entidad esté mal”, rescató Díaz.

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Otros puntos de evaluación

El director de Inversiones afirmó que además de esa herramienta de evaluación, ellos tienen sus propios criterios y realizan su propia evaluación de riesgo de acuerdo a indicadores financieros de forma cuantitativa. “Evaluamos la calidad del activo, la liquidez, la rentabilidad, la eficiencia en la administración y la calificación de riesgo”. precisó.

Una vez que se cumple el primer requisito de seguridad, es decir, que los bancos seleccionados a criterio de la previsional y que estén en las mejores condiciones, estos concursan por la tasa. “Si Ueno Bank presenta la mejor propuesta, sale adjudicado; si Itaú presenta la mejor propuesta, sale adjudicado, estando en igualdad de condiciones”, aseguró Díaz.

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Según el director, lo principal es garantizar que los recursos adjudicados están en las mejores condiciones posibles de seguridad y rendimiento. “Por eso decimos que tanto en Ueno como en las demás entidades adjudicadas, están en condiciones. En el 2023, la colocación en ese banco fue el 3% del total de los recursos invertidos. En el 2024, fue el 19% del total que realizamos en inversiones, es decir, el 81% fue a otras entidades financieras. En el 2025 llegamos al 21%, y el 79% fue destinado a otros activos o entidades”, insistió el funcionario.

Ueno alcanzó el límite

Hugo Díaz dijo que en este 2026, no se realizó ninguna colocación de fondos en Ueno Bank debido a que llegó al límite máximo prudencial establecido por la propia Ley 7235 de jubilaciones y pensiones, que diseña una política de inversión con niveles de activos respecto al portafolio. “No se debe superar el 10% del total del portafolio ni el 20% del pasivo exigible, tomándose el más restrictivo. Ueno está hoy situado en el 9,70%, habiendo margen para que otras entidades apliquen”, detalló el director de inversiones.

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“Lo más importante aquí es que se establece el límite máximo de inversión por un emisor. Ya no se le invitó (a Ueno) para los concursos, por lo que se abre la oportunidad para otras entidades financieras. Por ejemplo, en el segmento de bonos financieros se puede llegar hasta el 55% de la cartera. En bonos corporativos no financieros hasta el 25%. En fondos patrimoniales hasta el 15%, y así sucesivamente”, indicó Díaz.

En ese sentido, puntualizó cuales son las entidades que tienen la oportunidad de ir creciendo hasta el límite permitido. “Por ejemplo, Sudameris está en 9,55%; Continental en 9,64%; el Banco Nacional de Fomento en 7,51%; Itaú, que llega al quinto lugar, está en 7,14%. Así, estas entidades van a tener la oportunidad de concursar y salir adjudicadas si ofrecen mejor tasa”, subrayó.

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No hubo cambio de reglamento, sino de matriz

Por otro lado, Díaz desmintió las versiones que indicaban un cambio de reglamento para favorecer exclusivamente a Ueno Bank. “Nosotros no hicimos ninguna modificación del reglamento. En octubre del 2023, cuando Ueno ni siquiera era banco, el Consejo de Administración instruyó que utilicemos herramientas de medición y evaluación más rigurosas”, aclaró.

En ese sentido, explicó que la matriz anterior no era tan exigente, por lo que decidieron crear una nueva matriz aprobada por el Consejo. “Es la matriz que venimos aplicando rigurosamente en los procesos competitivos de 2024 y 2025. Es más estricta y es la que hoy nos ha limitado a no seguir colocando fondos en Ueno Bank, porque ya alcanzó el límite prudencial”, subrayó.

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Aseguró de forma tajante que si esa no se hubiera modificado, hoy el IPS probablemente seguiría colocando fondos en Ueno Bank. “Cuando habilitamos la nueva matriz, quedaron fuera entre tres y cuatro bancos de forma mensual. Esto es dinámico: las entidades presentan sus balances al BCP mensualmente, y si un mes no llegan a los mínimos, no podemos operar con ellas. Esto no es cambiar el reglamento, sino aplicar una rigurosidad para proteger los fondos”, recalcó.

Finalmente, dijo que durante su gestión no encontró ningún documento que demuestre que se modificó alguna parte del reglamento para favorecer a la entidad vinculada a Santiago Peña. “La matriz e modificó para ser más estrictos, precautelar los intereses de los asegurados y cumplir con los reglamentos internos. Todo el mundo habla alegremente, pero documento mata relato, y tenemos los documentos disponibles para comprobarlo, a pesar de lo que dicen senadores, diputados y la opinión pública”, concluyó.