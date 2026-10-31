San Lorenzo: a juicio el supuesto motochorro que atacó con machete

En una audiencia preliminar realizada ante el juzgado penal de Garantías del segundo turno de San Lorenzo, el juez Ronald González admitió la acusación contra Daniel Alexander Prieto Villaverde, de 19 años, quien deberá afrontar un juicio oral y público por tentativa de homicidio doloso. El acusado, supuesto motochorro, tiene dos antecedentes por robo agravado.

La acusación presentada por la fiscala Viviana Riveros revela que el hecho que motivó el procesamiento de Prieto ocurrió el 19 de enero pasado, a las 19:30, en una vía pública del barrio San Pedro de San Lorenzo.

En la ocasión, el denunciante Paul Ruiz Díaz, de 22 años, circulaba en su moto en compañía de su novia Gabriela Riveros por la calle San Pedro de la mencionada ciudad, cuando a la altura de la intersección con la calle Santina Ivaldi, el vehiculo que iba adelante detuvo su marcha, lo cual lo obligó a hacer lo propio.

Tentativa de homicidio en plena vía pública de San Lorenzo

Este momento fue aprovechado por dos sujetos en motocicleta para interceptar a la pareja en plena vía pública. El acompañante le increpa algo al conductor.

Como Ruiz Díaz no reaccionó, el que conduce la moto saca a relucir su machete a modo de amedrentarlo y acto seguido, le aplica un golpe con el machete en la cabeza, que le causa una herida cortante en la cabeza y también en el pecho.

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En su declaración ante las autoridades, Ruiz Díaz relató que ese lunes había buscado a su novia de su trabajo y la estaba llevando a su casa, cuando se dio un incidente con dos desconocidos en moto, aparentemente en estado de adicción.

“¿Qué es lo que miran?”

“Nos cruzamos con dos personas que iban a bordo de una motocicleta y uno nos grita ”qué lo que estábamos mirando". Nosotros continuamos nuestro camino y ellos giraron, nos siguieron; cuando llegamos en frente de la casa de mi novia se nos acercan nuevamente y surgió una discusión, el muchacho que yo no lo conozco me insulta diciéndome en guaraní (ro jukata) (voy a ir a venir) se le notaba que estaba totalmente drogado y en eso se van", relató Ruiz Díaz.

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Pasado el mal rato, los jóvenes seguramente pensaron que todo había terminado, por lo que tomaron la bicicleta de la hija de la joven y volvieron a salir. Sin embargo, fueron nuevamente abordados por los desconocidos, uno de ellos ya armado con el machete.

“Nos volvimos a subir en la moto cuando nos dirigíamos como a media cuadra, nos volvió a cerrar nuevamente el paso y ya me juega con un machete. Me dio en la cabeza, en el pecho y al hacerme eso se dan a la fuga”, comentó.

Joven se enfrentó a motochorro armado para defender a su novio

La acción criminal motivó la inmediata reacción de la joven que iba como acompañante, Gabriela Riveros, quien prácticamente se abalanzó contra el agresor armado para defender a su novio.

Ante esta inesperada situación, los agresores se dieron a la fuga.

La víctima relató que cuando se trasladaban a la comisaría para realizar la denuncia, se cruzaron nuevamente con los agresores, pero pudieron llegar a lugar antes de que los alcanzaran.

“Mientras que nos íbamos a hacer la denuncia, nos volvimos a cruzar con ellos pero ya venían en pandilla, me querían matar evidentemente. Aclaro nuevamente que yo a ninguno les conozco, para decir que tomaron represalia por mí”, refirió Ruiz Díaz.

Supuesto motochorro detenido por tentativa de homicidio tenía prisión preventiva por hurto agravado

Tras recibir la denuncia, agentes de la comisaría 31ª Central realizaron un intenso rastrillaje en la zona y lograron capturar al agresor en Reducto, a la 01:00 del día siguiente.

Este fue identificado como Daniel Alexander Prieto Villaverde, de 18 años, quien tiene antecedentes por robo agravado en los año 2024 y 2025.

Motochorro asaltó y en su huida, chocó

La causa por tentativa de homicidio fue derivado al juzgado penal de Garantías del segundo turno de San Lorenzo, a cargo del juez Ronald González, quien precisamente tenía a su cargo el proceso a Prieto por robo agravado (2025).

En este caso, la acusación presentada por la fiscala Dora Nolh revela que el 28 de julio de 2025, a las 05:55 a Daniel Prieto Villaverde, quien se encontraba a bordo de una motocicleta presumiblemente hurtada, le asaltó a Rosalinda Paredes Otazo en la calle Santa Ana de San Lorenzo.

Arma blanca en mano, Prieto despojó a su víctima de su teléfono celular y G. 400 mil y emprendíó una rauda fuga. Durante la huida, ya sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero, Prieto chocó contra un automóvil, por lo que fue trasladado al Hospital de Trauma. En la ocasión, la Policía incautó del poder de Prieto el celular de la víctima.

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Como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, el 21 de noviembre de 2025 fue beneficiado con arresto domiciliario bajo fianza de personal de Álvaro Vera Núñez establecido en G. 100.000.000 y la caución real por G. 20.000.000 sobre un automóvil Mercedes Benz, Modelo C 220 año 1996, propiedad de Ninfa Adelaida Lugo.

“Debe tenerse en cuenta además la situación económica y de salud que atraviesa. Al momento del hecho sufrió una rotura de la pierna, lo que generó numerosos gastos médicos y la necesidad de cuidados constantes”, explicó el abogado defensor Ángel Francia, al momento de solicitar la revisión de la prisión preventiva que su defendido cumplía en la Penitenciaria Regional de Misiones.

Tras el ingreso de la nueva causa, el magistrado González revocó el arresto domiciliario y ordenó la prisión preventiva de Prieto en ambas causas, decisión ratificada en ocasión disponer la elevación de las causas a juicio oral y público que, en el caso del asalto fue el 14 de agosto pasado.