Concepción: escasa concurrencia en el cementerio en el Día de Todos los Santos

En el Cementerio Municipal de Concepción, ubicado en el barrio Itacurubí, se registró poca afluencia de visitantes en la mañana de este domingo, 1 de noviembre, fecha en la que, según la tradición católica, se acostumbra visitar los cementerios por estar dedicada a todos los santos.

En la parte antigua del cementerio municipal hubo poco movimiento de visitantes.

En tanto, en otros sectores, como, por ejemplo, el Mausoleo de Gloria “Héroes del Chaco”, la concurrencia fue prácticamente nula durante la mañana de este domingo.

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Mañana, lunes, se prevé la celebración de dos misas en el predio del cementerio municipal: una a las 08:00 y la otra a las 15:00. Serán en homenaje a todos los santos y por el día de los difuntos que se recuerda mañana.

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Históricos personajes

En el sector antiguo del camposanto municipal de Concepción están los panteones de familias tradicionales de la sociedad concepcionera.

Según los datos, esta necrópolis fue creada en 1887 e inaugurada en el año 1900.

Una de las tumbas que se encuentran en el sitio es la del primer intendente de Concepción, en 1910, Rufino Enrique Spika Quevedo, quien falleció el 27 de abril de 1928.

Asimismo, descansan en este camposanto héroes de la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870), como Manuel Gamarra. También de su hijo, Pastor Gamarra, fallecido en la Batalla de Nanawa de la Guerra del Chaco (1932-1935).

También están los héroes de la Guerra del Chaco, como el Tte. 1º Manuel Irala Fernández, conocido como “Yacaré Valija”; el mayor Rufino Pampliega Franco y el mayor Lorenzo Medina, entre otros.