Nacionales

Incendio arrasa con seis puestos de muebleros en Caaguazú

CAAGUAZÚ. Un incendio registrado en la noche del domingo arrastró con seis casillas de ventas pertenecientes a la Asociación de Muebleros de Caaguazú, ubicadas en la colectora sur del km 172 de la Ruta PY02, a la altura de la Colonia Walter Insfrán. El fuego causó cuantiosos daños a humildes familias trabajadoras que viven de la carpintería.

Por Víctor Daniel Barrera
21 de septiembre de 2025 - 22:15
El incendio que destruyó totalmente seis puestos de ventas de muebles y juguetes de madera.
El incendio que destruyó totalmente seis puestos de ventas de muebles y juguetes de madera.

El incendio se inició alrededor de las 19:25 y, en cuestión de minutos, consumió por completo los puestos, que en su interior contenían muebles y juguetes de madera listos para la venta. Las pérdidas materiales son millonarias y afectan directamente a familias de escasos recursos que dependen de esta actividad para subsistir.

Lea más: Vendedores de juguetes de madera exigen modificar diseño de local de ventas en Caaguazú

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del incendio, aunque no se descarta que una falla eléctrica o una imprudencia hayan originado el fuego. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que deberá investigar las circunstancias del hecho.

Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caaguazú trabajó intensamente para sofocar las llamas y enfriar la zona, evitando que el fuego se expandiera a otros puntos del área de servicios.

Piden colaboración de la ciudadanía y apoyo de autoridades

Los afectados apelan a la solidaridad ciudadana y al respaldo de las autoridades, considerando que el siniestro les dejó sin su principal fuente de ingresos. Desde la Asociación de Muebleros no descartan solicitar ayuda estatal y municipal para la reconstrucción de los puestos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado