Incendio arrasa con seis puestos de muebleros en Caaguazú

El incendio se inició alrededor de las 19:25 y, en cuestión de minutos, consumió por completo los puestos, que en su interior contenían muebles y juguetes de madera listos para la venta. Las pérdidas materiales son millonarias y afectan directamente a familias de escasos recursos que dependen de esta actividad para subsistir.

Lea más: Vendedores de juguetes de madera exigen modificar diseño de local de ventas en Caaguazú

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del incendio, aunque no se descarta que una falla eléctrica o una imprudencia hayan originado el fuego. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que deberá investigar las circunstancias del hecho.

Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caaguazú trabajó intensamente para sofocar las llamas y enfriar la zona, evitando que el fuego se expandiera a otros puntos del área de servicios.

Piden colaboración de la ciudadanía y apoyo de autoridades

Los afectados apelan a la solidaridad ciudadana y al respaldo de las autoridades, considerando que el siniestro les dejó sin su principal fuente de ingresos. Desde la Asociación de Muebleros no descartan solicitar ayuda estatal y municipal para la reconstrucción de los puestos.

