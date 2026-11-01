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Nacionales
01 de noviembre de 2026 - 16:20

Muere cuarta víctima del choque frontal entre camión y automóvil en Mbocayaty

Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty.
Un accidente involucró un BMW y un camión en la ruta PY08 Dr. Blas Garay, kilómetro 186.

Helga Tamara Talavera Troche, médica recién recibida de 26 años, falleció tras permanecer internada en estado grave. El accidente ocurrido sobre la ruta PY08 ya deja cuatro jóvenes fallecidos.

Por ABC Color
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Se confirmó el fallecimiento de Helga Tamara Talavera Troche, de 26 años, quien permanecía internada en estado grave tras el violento accidente de tránsito registrado el viernes 30 de octubre sobre la ruta PY08, en jurisdicción de Mbocayaty, departamento de Guairá. Con su muerte, ascienden a cuatro las víctimas fatales del choque frontal entre un automóvil y un tractocamión.

La joven, médica recientemente recibida, había sido rescatada con vida del habitáculo del automóvil BMW 320D y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Villarrica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto, finalmente se confirmó su deceso.

Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty.
Tres personas fallecieron y una mujer quedó gravemente herida tras el choque entre un BMW y un camión en la ruta PY08.

En el lugar del siniestro habían fallecido David Adrián Moreno Peralta, de 33 años; Juan Reinaldo Muñoz Portillo, de 27 años, médico; y María Aramí Vezzetti Acosta, de 24 años, también médica. Los cuatro viajaban a bordo del automóvil involucrado en el accidente.

Lea más: Confirman tres muertos y una herida grave tras violento choque entre camión y automóvil en Mbocayaty

El percance ocurrió alrededor de las 05:00, a la altura del kilómetro 186 de la ruta PY08 Dr. Blas Garay, en inmediaciones del puesto de la Patrulla Caminera de Mbocayaty. El vehículo BMW, de color negro, fue impactado frontalmente por un tractocamión Scania 144, conducido por Juan Ramón Espinoza, de 37 años.

De acuerdo con el reporte policial, el automóvil circulaba en sentido norte-sur, mientras que el camión se desplazaba en dirección contraria. Tras la violenta colisión, algunos ocupantes del rodado fueron despedidos del habitáculo, mientras que otros quedaron atrapados entre los restos del vehículo.

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