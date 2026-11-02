Día de los Difuntos: preocupa falta de espacio en cementerio de Carapeguá

Adela Chamorro, visitó el panteón donde se encuentran los restos de su madre y de su padre. Aprovechó el Día de los Fieles Difuntos para visitar el cementerio a fin de prender la vela y rezar por el descanso de sus seres queridos.

En el cementerio municipal Colón, las estructuras antiguas que siguen intactas y que forman parte de la historia arquitectónica del camposanto.

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Algunos vendedores de flores, velas y paños esperaban generar un poco de ingreso en este lunes, pero, lamentablemente, se vieron afectados por el temporal.

Cementerio va quedando sin espacio

Una de las preocupaciones es que el camposanto está quedando sin espacio, una realidad que tendrá que afrontar el nuevo intendente municipal que asumirá el cargo, Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Todos por Carapeguá), según indicó el inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro.

Explicó que actualmente quedan unos 15 espacios reducidos para construir panteones.

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Señaló que, como alternativas de solución, hasta el momento cuentan con más de 50 columbarios que siguen vacíos y que, para quienes prefieran la sepultura bajo tierra, también se dispone de un espacio reducido.