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Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 16:46

Día de los Difuntos: preocupa falta de espacio en cementerio de Carapeguá

La lluvia y la tormenta redujeron la afluencia de visitantes al cementerio Colón de Carapeguá durante el Día de los Difuntos.
La lluvia y la tormenta redujeron la afluencia de visitantes al cementerio Colón de Carapeguá durante el Día de los Difuntos.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. En la jornada de recordación del Día de los Fieles Difuntos, la falta de espacio para construir más panteones en el cementerio generó preocupación en la comunidad.

Por Emilce Ramírez
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Adela Chamorro, visitó el panteón donde se encuentran los restos de su madre y de su padre. Aprovechó el Día de los Fieles Difuntos para visitar el cementerio a fin de prender la vela y rezar por el descanso de sus seres queridos.

Adela Chamorro considera que visitar a los parientes fallecidos en el Día de los Difuntos es una tradición de los paraguayos.
Adela Chamorro considera que visitar a los parientes fallecidos en el Día de los Difuntos es una tradición de los paraguayos.

En el cementerio municipal Colón, las estructuras antiguas que siguen intactas y que forman parte de la historia arquitectónica del camposanto.

Lea más: Recuerdan a sus seres queridos con oraciones y el tradicional jopói

Algunos vendedores de flores, velas y paños esperaban generar un poco de ingreso en este lunes, pero, lamentablemente, se vieron afectados por el temporal.

La antigua estructura del mausoleo en el cementerio Colón refleja el estado de conservación del patrimonio arquitectónico en Carapeguá.
La antigua estructura del mausoleo en el cementerio Colón refleja el estado de conservación del patrimonio arquitectónico en Carapeguá.

Cementerio va quedando sin espacio

Una de las preocupaciones es que el camposanto está quedando sin espacio, una realidad que tendrá que afrontar el nuevo intendente municipal que asumirá el cargo, Juan Aurelio Bobadilla (Alianza Todos por Carapeguá), según indicó el inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro.

Según la Municipalidad de Carapeguá, quedan unos 15 espacios para panteones y más de 50 columbarios vacíos en el cementerio local.
La Municipalidad de Carapeguá informó sobre la falta de espacios en el Cementerio Colón.

Explicó que actualmente quedan unos 15 espacios reducidos para construir panteones.

Lea más: Ni los difuntos escapan al abandono municipal en Fuerte Olimpo

Señaló que, como alternativas de solución, hasta el momento cuentan con más de 50 columbarios que siguen vacíos y que, para quienes prefieran la sepultura bajo tierra, también se dispone de un espacio reducido.

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