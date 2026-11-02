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02 de noviembre de 2026 - 12:13

Recuerdan a sus seres queridos con oraciones y el tradicional jopói

Hombre canoso con gorra y mujer con gafas y suéter verde orando frente a un mausoleo azul claro en un cementerio.
Familias acudieron al cementerio de San Juan Bautista para visitar las tumbas de sus seres queridos, elevar oraciones y mantener vivo el recuerdo de quienes ya partieron.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Familias recordaron a sus seres queridos con oraciones, muestras de cariño y la tradicional entrega del jopói a los niños.

Por Jesús Riveros
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Cada 2 de noviembre, la Iglesia Católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos, una fecha dedicada a recordar y orar por las personas fallecidas. En ese contexto, desde tempranas horas, familias llegaron hasta el camposanto de la capital de Misiones para limpiar y adornar las tumbas, encender velas y encomendar a Dios las almas de sus seres queridos.

Además de las oraciones y las visitas, una de las tradiciones que caracteriza esta fecha en San Juan Bautista es el jopói, que consiste en entregar golosinas a los niños que recorren el cementerio.

Esta práctica forma parte de la cultura popular paraguaya y constituye una expresión de generosidad en memoria de los familiares fallecidos, una costumbre que se mantiene vigente con el paso de los años.

Lea más: San Juan Bautista: fe, recuerdos y tradiciones marcan la jornada de Todos los Santos

Uno de los visitantes fue Edgar Galeano, quien desde hace 20 años acude al cementerio para recordar a su único hermano, fallecido en un accidente de tránsito. Señaló que esta fecha tiene un significado especial para él, aunque también representa un momento de profunda tristeza por la ausencia de su ser querido.

“Hoy es un día especial, pero también un día triste, porque vengo a visitar a mi hermano. Es el único hermano que tengo y es un día que ni siquiera sé cómo expresar, porque para mí es muy triste. Hace 20 años que lo perdí en un accidente”, manifestó.

Galeano expresó que mantiene viva la memoria de su hermano y que su recuerdo está presente todos los días. Dijo que suele visitar su tumba con frecuencia y que, durante esta conmemoración, también entrega golosinas a los niños que pasan por el lugar, como una forma de mantener viva la tradición en su memoria.

Hombre de pie sosteniendo un plato mientras dos niños lo escuchan, en un cementerio decorado con flores.
Niños reciben golosinas durante la tradicional entrega del jopói en el cementerio de San Juan Bautista, una costumbre que forma parte de la cultura popular en el Día de los Fieles Difuntos.

“No pasa un día sin que me acuerde de él. Vengo constantemente a visitarlo, no solamente en estas fechas. Hoy, en especial, también entrego algunas golosinas a los niños que pasan por acá”, agregó.

Por su parte, Aldo Llano también llegó hasta el cementerio de San Juan Bautista para visitar las tumbas de sus abuelos, una tía y, especialmente, la de su hijo, quien falleció hace un año y cinco meses. Explicó que acude cada semana al camposanto para estar cerca de sus seres queridos y mantener vivo su recuerdo.

“Es muy doloroso, especialmente por mi hijo. El 5 de noviembre se va a cumplir un año y cinco meses de que lo perdí. Yo vengo cada semana a visitarlo, no solamente en estas fechas”, expresó.

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Desde la compañía Mburika Reta llegó Jorge Aguilera, quien visitó las tumbas de sus padres para encender velas y elevar una oración por sus almas. También realizó la entrega de golosinas a los niños que recorrían el cementerio, siguiendo una costumbre que forma parte de la tradición familiar y comunitaria.

Como ellos, numerosas familias aprovecharon la jornada para acercarse a las tumbas de sus seres queridos, recordar los momentos compartidos y renovar sus expresiones de cariño. Las visitas, las velas, las oraciones y la entrega del jopói forman parte de una tradición que continúa transmitiéndose de generación en generación.

La oración por los difuntos y el sentido de la conmemoración

El párroco de la Catedral de San Juan Bautista, padre Esteban Chaparro, explicó que la conmemoración de los fieles difuntos tiene raíces antiguas dentro de la tradición cristiana. Señaló que, para la Iglesia Católica, la muerte no representa el final definitivo de la existencia, porque los creyentes esperan la resurrección.

Mujer de cabello largo y oscuro, vestida de marrón, reza frente a un mausoleo verde en un cementerio.
El padre Esteban Chaparro recordó que la oración por los fieles difuntos es una expresión de fe, esperanza en la resurrección y amor hacia quienes partieron al encuentro del Señor.

En ese sentido, explicó que los fieles difuntos forman parte de la Iglesia y que, según la doctrina católica, necesitan de las oraciones y la intercesión de quienes todavía peregrinan en este mundo para alcanzar la gloria de Dios.

El sacerdote recordó que la jornada del 2 de noviembre está vinculada con la solemnidad de Todos los Santos, celebrada el 1 de noviembre. Explicó que la Iglesia comprende tres estados: quienes ya alcanzaron la gloria de Dios, los fieles difuntos que se encuentran en proceso de purificación y quienes todavía viven su camino de fe en la tierra.

Por eso, destacó la importancia de rezar por los fallecidos y ofrecer buenas acciones por su salvación, como una expresión de solidaridad espiritual con quienes se han adelantado al encuentro con el Señor.

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Respecto a la costumbre de visitar los cementerios, el padre Chaparro aclaró que los católicos no rinden culto a los muertos, sino que expresan homenaje, afecto y gratitud hacia las personas que formaron parte de sus vidas y dejaron una herencia humana y espiritual en sus familias.

Añadió que la visita a las tumbas es una manifestación de cariño y recuerdo, pero subrayó que la oración más importante que pueden ofrecer los creyentes por sus difuntos es la Santa Misa.

En ese sentido, invitó a la comunidad a participar de la celebración eucarística prevista para las 19:00 en la Catedral de San Juan Bautista, en memoria de los seres queridos fallecidos.

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