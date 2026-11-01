El Niño amenaza a 10.000 fincas: la advertencia del MAG sobre su presupuesto

El Niño amenaza a por lo menos 10.000 fincas y pone a prueba la capacidad de respuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Su titular, Carlos Giménez, reclama más recursos para atender al campo y advierte que la asistencia sufrirá las consecuencias del ajuste presupuestario en 2027 y 2028.

La amenaza de pérdidas por exceso de lluvias llega con un presupuesto que, según el ministro, cayó un 42% en los últimos cinco años. Ante ese escenario, el MAG necesita recuperar recursos para responder a las necesidades de los pequeños productores.

En una entrevista con ABC, Giménez fue consultado sobre la capacidad de la institución para asistir a las fincas expuestas al fenómeno climático El Niño. El ministro defendió los resultados de su gestión, pero reconoció límites para los próximos años.

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El Niño: hasta 30.000 familias podrían sufrir el impacto

En su exposición ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), el pasado 12 de octubre, Giménez estimó daños directos en al menos 10.000 establecimientos. Como una misma finca puede albergar a varios núcleos familiares, el impacto podría alcanzar a entre 25.000 y 30.000 familias.

El primer diagnóstico para la cuenca del río Paraná identificó unos 5.200 productores y aproximadamente 2.900 hectáreas con riesgo de afectación. Se trata de una estimación de exposición al fenómeno, no de un balance definitivo de pérdidas.

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Para las familias rurales, una cosecha perdida afecta directamente el dinero disponible en el hogar. Según Giménez, el 85% de sus ingresos proviene de las fincas y el 15% corresponde a otras fuentes.

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Familias afectadas por inundaciones recibieron donaciones de productores

Giménez destacó que una asociación de productores donó parte de sus cosechas para las familias damnificadas por las inundaciones. Según relató, la entrega incluyó cebolla y papa, además de zanahoria.

La iniciativa partió de los propios agricultores, afirmó el titular del MAG y destacó la solidaridad de las familias del campo ante la emergencia.

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Presupuesto del MAG: cuánto prevé el PGN 2027

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 contempla G. 463.846 millones, equivalentes a unos US$ 71,8 millones, para los programas con los que el MAG cumple sus tareas.

Ese monto debe distinguirse del presupuesto global de la institución, que asciende a G. 651.681 millones e incluye transferencias a otros organismos y entidades del Estado.

En la entrevista, Giménez pidió a los legisladores que recuperen los recursos de la cartera. Su reclamo apunta a ampliar la capacidad de atención a los productores. “El trabajo que venimos haciendo necesita mayor presupuesto”, expresó.

El ministro sostuvo que el respaldo al campo tiene una relación directa con la estabilidad económica de las familias. También advirtió sobre las consecuencias de una caída de sus ingresos. “Si hay miseria en el campo, si no hay ingreso en las fincas de los agricultores paraguayos, vamos a tener grandes explosiones sociales”, alertó.

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Menos técnicos limitan la respuesta ante El Niño

La falta de personal suma otra dificultad. Ante la Bicameral, el titular del MAG señaló que las jubilaciones reducen la cantidad de técnicos y que las bajas remuneraciones dificultan su reemplazo.

A eso se agrega el cierre de proyectos que financian puestos técnicos. El presupuesto insuficiente para nuevas contrataciones limita las posibilidades de cubrir esas vacancias, según la explicación del ministro.

En la entrevista, Giménez atribuyó parte de los resultados de su gestión a un mayor control de los beneficiarios. Afirmó que la institución excluyó de sus registros a unos 7.000 supuestos agricultores que no existían y reportó un aumento del 23% en la productividad del sector.

Ese balance corresponde a la atención con los recursos disponibles. La eventual asistencia por daños de El Niño plantea una presión adicional sobre la institución.

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Lluvias de El Niño podrían extenderse hasta abril

El horizonte climático abarca el inicio del próximo ejercicio presupuestario. Según explicó Julián Báez, de la oficina regional de las Américas de la Organización Mundial de Meteorología (OMM), las proyecciones sitúan el pico del fenómeno en diciembre y sus efectos podrían extenderse hasta marzo y abril de 2027.

El sur y el este del país requieren especial atención, en particular la cuenca del río Paraná. El especialista también pidió vigilar la evolución del río Paraguay, aunque aclaró que una crecida similar a la de episodios históricos depende de las condiciones meteorológicas e hidrológicas.

En el campo, las lluvias pueden favorecer la producción, pero el exceso de humedad también eleva el riesgo de plagas y enfermedades. Édgar Mayeregger, coordinador de Gestión de Riesgos del MAG, ya había advertido sobre esa situación y la necesidad de medidas preventivas.

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