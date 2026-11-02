FIUNA tendrá centro de investigación para energía limpia y vehículos eléctricos

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) presentó su proyecto “Generación de Energía Hidroeléctrica y Limpia como Motor del Desarrollo Industrial y la Movilidad Verde”. La iniciativa cuenta con una inversión de G. 9.500.000.000 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), unos US$ 1,5 millones al cambio actual.

Los fondos provienen del programa Prociencia, con apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). El plazo de ejecución llega hasta 2030.

El eje del proyecto es el Centro de Investigación en Tecnologías Hidroeléctricas y Energía Distribuida (CITHED). Será una plataforma permanente de investigación, posgrado, innovación y transferencia tecnológica. También buscará vincular a la universidad, el Estado y el sector productivo.

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Tres líneas de trabajo y tres laboratorios

El CITHED trabajará en tres áreas, cada una con su laboratorio:

Mini y microgeneración hidroeléctrica: incluye redes inteligentes para integrar estos sistemas.

Movilidad eléctrica: abarca electrónica de potencia, sistemas de carga y tecnologías para vehículos eléctricos.

Hidrógeno verde: se estudiará su uso en aplicaciones industriales y de transporte.

Según los responsables, las mini y microcentrales podrían complementar la generación de Itaipú y Yacyretá. También apuntan a mejorar la eficiencia y la calidad de la red eléctrica, y a diversificar la matriz energética.

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Un equipo de unas 30 personas

El equipo vinculado al proyecto reúne a unas 30 personas, entre investigadores y doctorandos. Incluye especialistas internacionales. Entre los objetivos figuran formar recursos humanos de alto nivel y asesorar en políticas públicas del sector energético.

El líder del proyecto, Dr. Raúl Gregor, sostuvo que la iniciativa es fruto de más de dos décadas de trabajo en la FIUNA, con grupos de investigación y capacidades en el área energética. Subrayó que la producción científica debe traducirse en soluciones concretas, con transferencia de tecnología al sector productivo.