IPS: asociación médica exige transparencia y trazabilidad sobre fondos jubilatorios

La AMIPS “ante las informaciones de público conocimiento sobre la colocación de recursos previsionales en ueno bank y las recientes observaciones formuladas por la Contraloría” manifestó su “extrema preocupación” ante la administración, resguardo y destino de los fondos correspondientes al sistema de seguridad social.

Como parte de su pronunciamiento, la asociación remarcó que el debate no constituye una disputa entre entidades financieras ni una controversia de carácter partidario.

El objetivo es buscar la defensa del patrimonio construido “con décadas de aportes de trabajadores y empleadores para respaldar a miles de familias paraguayas”.

Asimismo, la asociación aclaró que “no busca provocar alarma ni atribuir culpabilidades sin prueba”, sino, enfatiza que la gravedad de los hechos exige respuestas institucionales claras y verificables.

Lea más: Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”

Transparencia e inspección en inversiones

Con relación a las operaciones realizadas con Ueno Bank, la AMIPS solicitó formalmente al Consejo de Administración del IPS transparentar los expedientes, publicando los montos colocados, plazos, tasas de interés, garantías y actas de adjudicación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, argumentaron que las explicaciones verbales brindadas por las autoridades no sustituyen la obligación de exhibir evidencia documental auditable.

“La preocupación se vuelve especialmente seria a la luz de las manifestaciones realizadas el 30 de octubre de 2026 por el contralor general de la República, Camilo Benítez, ante una comisión especial del Congreso Nacional. Conforme a la comunicación oficial de la Cámara de Senadores, el contralor advirtió que ‘los ingresos del aporte obrero patronal no alcanzan para cubrir los egresos que son de los jubilados’”, agregan.

Por esto también exigen la realización y difusión de un estudio actuarial independiente y actualizado que contemple escenarios de sensibilidad sobre morosidad patronal, evolución de afiliados y liquidez del sistema.

Lea más: Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes

Esto pide la AMIPS

La Comisión Directiva de la AMIPS resumió sus reclamos en cinco exigencias concretas dirigidas a las autoridades del IPS:

Información pública integral de todas las colocaciones financieras, detallando condiciones y cobros efectivos. Trazabilidad de contratos, expedientes, bases de licitación y matrices de riesgo. Verificación técnica independiente sobre límites normativos y eventuales conflictos de interés. Plan de sostenibilidad previsional acompañado de un estudio actuarial y estrategias de cobranza de aportes. Establecimiento de plazos públicos para responder y rendir cuentas a los asegurados.

Finalmente, el gremio también demandó una aclaración documental definitiva respecto a las versiones sobre la propuesta de utilizar USD 30 millones de un fondo de contingencia para capitalizar ueno bank, requiriendo saber “qué se propuso, qué se resolvió y si existió alguna ejecución al respecto.

Lea más: “No estamos haciendo ninguna colocación en Ueno Bank”, afirma director de inversiones del IPS