¿Querés ingresar al Cimefor? Estas son las sedes habilitadas y los números de contacto

La Fuerza Aérea Paraguaya recuerda la apertura del periodo de inscripción para formar parte del Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y de Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor) correspondiente al periodo 2027. La convocatoria está dirigida a todos los ciudadanos interesados en acceder a una formación enfocada en la disciplina, el liderazgo y el servicio a la Patria a través de la instrucción militar.

Las etapas de postulación se encuentran habilitadas en simultáneo en diversas bases del país, permitiendo que los aspirantes realicen sus trámites con anticipación.

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El proceso de recepción de documentos e inscripción se extenderá desde el 15 de octubre hasta el 30 de diciembre en todas las unidades militares designadas para esta convocatoria.

Entre las sedes habilitadas se encuentra la Base Aérea de Ñu Guazú, donde los interesados pueden solicitar información detallada o gestionar sus trámites comunicándose al número de atención (0994) 200-469.

Sedes regionales e información de contacto

Para los aspirantes de la zona norte del país, el Cimefor en Concepción mantiene habilitado su periodo de registro en las mismas fechas estipuladas. Las consultas e informes correspondientes a esta unidad se recepcionan a través de la línea telefónica (0982) 000-106.

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Asimismo, en el departamento de Itapúa, la sede de Capitán Meza cuenta con el mismo calendario de inscripción vigente hasta el 30 de diciembre. Quienes requieran mayor información sobre los requisitos y procedimientos en esta localidad pueden comunicarse al (0983) 678-587.

Desde la institución militar instan a los jóvenes estudiantes a sumarse a esta oportunidad de desarrollo personal y formación ciudadana antes del cierre del plazo establecido.