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Nacionales
01 de noviembre de 2026 - 13:45

Necrópolis de Encarnación: aguardan más de 10.000 visitas entre hoy y mañana

Mujer con camiseta negra y pantalones camuflados habla por teléfono mientras camina junto a otras personas hacia el cementerio.
El Cementerio Municipal de Encarnación recibe a las familias en el Día de Todos los Santos, que acuden para recordar a sus seres queridos.Sergio Gonzalez

El 1 y el 2 de noviembre son fechas en las que la afluencia a los cementerios se dispara por las celebraciones del Día de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, respectivamente. En Encarnación estiman cerca de 10.000 visitas durante estos días.

Por Sergio González
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El administrador del Cementerio Municipal de Encarnación, Mercedito Báez, refirió que un relevamiento realizado por la comuna contabilizó unas 10.000 visitas regulares en fechas próximas al 1 y 2 de noviembre de cada año. Esto, en el marco de las conmemoraciones cristianas del Día de Todos los Santos, el 1, y del Día de los Fieles Difuntos, el 2.

Las familias visitan los cementerios desde hoy, aunque la fecha principal es el 2, pero este año corresponderá a un lunes. Este sería el motivo por el que desde el domingo se registró un importante movimiento desde temprano, destacó Báez.

La tradición responde a dos conmemoraciones del calendario católico: el primero se recuerda a todos los santos y a las personas que han alcanzado la vida eterna. Tradicionalmente, muchas personas aprovechan este día para iniciar las visitas o limpiar y preparar los panteones.

Tumbas decoradas con flores y cruces en un cementerio iluminado por el sol, sin personas visibles en la escena.
El cementerio de Encarnación recibe a miles de visitantes en el Día de Todos los Santos.

El 2 es la fecha central en la que la Iglesia católica y las familias honran de manera directa a todos los seres queridos que fallecieron.

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Intenso operativo durante Halloween en el cementerio de Encarnación

El encargado del camposanto refirió que, como todos los años, desplegaron un operativo especial durante la recordación de Halloween.

Pasillo del cementerio con nichos envejecidos a la izquierda y modernos a la derecha, rodeados de un ambiente solemne.
El Cementerio Municipal de Encarnación alberga numerosas tumbas y nichos en la celebración de Todos los Santos.

Báez explicó que estuvieron reforzando la guardia habitual y solicitaron apoyo de los agentes de la Comisaría Tercera de la zona, quienes realizaron recorridos con mayor frecuencia en los alrededores del cementerio.

Esto se realiza debido a que en años anteriores se realizaban rituales y profanaciones en el marco de esta actividad tradicional en Estados Unidos de América.

En este año no registraron ningún movimiento irregular en esa fecha, según detalló Báez.

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Falta de inversión en el camposanto

Báez lamentó que este año el proceso de transición afectó las inversiones que se hacen anualmente para mantener el cementerio en estas fechas clave.

Estatua de ángel en el cementerio con lápida del teniente coronel Francisco D. Barbosa, sin personas visibles.
La lápida del teniente coronel Francisco D. Barbosa es visitada en el Cementerio Municipal de Encarnación el 1 de noviembre.

Recientemente, un temporal destruyó alrededor de dos metros lineales del muro perimetral, que requiere una reparación.

También el estado de muchos espacios que son olvidados por familias se encuentra en muy malas condiciones.

Las dimensiones del cementerio hacen que sea poco factible el mantenimiento integral con la cantidad de personal destinado al lugar. Solicitó a las nuevas autoridades de la comuna un mayor apoyo para mantener en condiciones la principal necrópolis de la ciudad.

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El cementerio de Encarnación

El Cementerio Municipal de Encarnación se halla ubicado sobre la avenida Caballero, entre las calles Juan León Mallorquín y Padre Bolik. Actualmente, se encuentra sin espacios disponibles para nuevas adquisiciones de lugares. Los contribuyentes alquilan un espacio por un canon anual de G. 103.000.

Placa de bronce con inscripciones sobre Hugo y Heriberta Stroessner en entorno de cementerio.
Se observa una placa conmemorativa a Hugo Stroessner y su esposa en Encarnación.
Mujer con camiseta roja muestra accesorios en un mercado, rodeada por tres personas que observan atentamente los productos en un entorno urbano.
Un grupo de personas visita el Cementerio Municipal de Encarnación para honrar a sus seres queridos en la festividad de Todos los Santos.

Cuenta con 11 funcionarios, pero durante las noches solamente hay un sereno. El predio tiene cuatro hectáreas y los muros perimetrales son relativamente bajos, indicó Báez.

En el lugar se encuentran los restos mortales de grandes figuras de la historia local, como los del padre Carlos Bolik y el padre José Kreusser, así como los de las familias afectadas por el ciclón de 1926 y los excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935), entre otros.

También se encuentra el mausoleo de la familia del dictador Alfredo Stroessner (1912-2006).

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