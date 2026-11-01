Necrópolis de Encarnación: aguardan más de 10.000 visitas entre hoy y mañana

El administrador del Cementerio Municipal de Encarnación, Mercedito Báez, refirió que un relevamiento realizado por la comuna contabilizó unas 10.000 visitas regulares en fechas próximas al 1 y 2 de noviembre de cada año. Esto, en el marco de las conmemoraciones cristianas del Día de Todos los Santos, el 1, y del Día de los Fieles Difuntos, el 2.

Las familias visitan los cementerios desde hoy, aunque la fecha principal es el 2, pero este año corresponderá a un lunes. Este sería el motivo por el que desde el domingo se registró un importante movimiento desde temprano, destacó Báez.

La tradición responde a dos conmemoraciones del calendario católico: el primero se recuerda a todos los santos y a las personas que han alcanzado la vida eterna. Tradicionalmente, muchas personas aprovechan este día para iniciar las visitas o limpiar y preparar los panteones.

El 2 es la fecha central en la que la Iglesia católica y las familias honran de manera directa a todos los seres queridos que fallecieron.

Lea más: Centro de información turística Mate Roga ofrece los mejores circuitos para conocer los encantos de las Colonias Unidas

Intenso operativo durante Halloween en el cementerio de Encarnación

El encargado del camposanto refirió que, como todos los años, desplegaron un operativo especial durante la recordación de Halloween.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Báez explicó que estuvieron reforzando la guardia habitual y solicitaron apoyo de los agentes de la Comisaría Tercera de la zona, quienes realizaron recorridos con mayor frecuencia en los alrededores del cementerio.

Esto se realiza debido a que en años anteriores se realizaban rituales y profanaciones en el marco de esta actividad tradicional en Estados Unidos de América.

En este año no registraron ningún movimiento irregular en esa fecha, según detalló Báez.

Lea más: Turismo interno: celebrarán la 53ª Choppfest desde el 6 de noviembre en Obligado

Falta de inversión en el camposanto

Báez lamentó que este año el proceso de transición afectó las inversiones que se hacen anualmente para mantener el cementerio en estas fechas clave.

Recientemente, un temporal destruyó alrededor de dos metros lineales del muro perimetral, que requiere una reparación.

También el estado de muchos espacios que son olvidados por familias se encuentra en muy malas condiciones.

Las dimensiones del cementerio hacen que sea poco factible el mantenimiento integral con la cantidad de personal destinado al lugar. Solicitó a las nuevas autoridades de la comuna un mayor apoyo para mantener en condiciones la principal necrópolis de la ciudad.

Lea más: Hoteleros denuncian que quieren “vender” caro el destino Itapúa para cambiar la sede del Mundial de Rally

El cementerio de Encarnación

El Cementerio Municipal de Encarnación se halla ubicado sobre la avenida Caballero, entre las calles Juan León Mallorquín y Padre Bolik. Actualmente, se encuentra sin espacios disponibles para nuevas adquisiciones de lugares. Los contribuyentes alquilan un espacio por un canon anual de G. 103.000.

Cuenta con 11 funcionarios, pero durante las noches solamente hay un sereno. El predio tiene cuatro hectáreas y los muros perimetrales son relativamente bajos, indicó Báez.

En el lugar se encuentran los restos mortales de grandes figuras de la historia local, como los del padre Carlos Bolik y el padre José Kreusser, así como los de las familias afectadas por el ciclón de 1926 y los excombatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935), entre otros.

También se encuentra el mausoleo de la familia del dictador Alfredo Stroessner (1912-2006).