Intenso movimiento en el Cementerio de San Lorenzo por el Día de Todos los Santos

El Cementerio Municipal de San Lorenzo registró este domingo un intenso movimiento de personas por el Día de Todos los Santos, una celebración de la tradición cristiana católica que convoca cada año a numerosas familias a recordar a sus seres queridos fallecidos.

Desde tempranas horas, los visitantes llegaron al camposanto para limpiar y adornar las tumbas, elevar oraciones y compartir un momento de recogimiento en familia. Para este lunes, Día de los Difuntos, se aguarda igualmente una importante concurrencia.

La tradición también incluye la presencia de niños que acompañan a sus padres y otros familiares durante las visitas. En medio de las oraciones y los recuerdos, algunos llevan caramelos, galletitas, jugos, heladitos y juguetes para repartir entre los pequeños.

A pesar de la superpoblación, usuarios destacaron que el cementerio se encuentra más limpio y ordenado en comparación con años anteriores. Asimismo, señalaron que la seguridad mejoró con la presencia de la Policía Municipal, encargada de resguardar los espacios del camposanto.

El director general de Servicios Municipales, Juan Manuel Enciso, mencionó que entre hoy y mañana se espera la visita de más de 5.000 personas al lugar. Mencionó, que para el efecto, el Departamento de Aseo Urbano de la Municipalidad de San Lorenzo desplegó trabajos de limpieza antes de las jornadas de mayor concurrencia.

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“Todo el equipo de Aseo Urbano estuvo trabajando el viernes y sábado. Hoy no, pero mañana a primera hora de nuevo ingresan para la limpieza”, detalló Enciso, al referirse a las tareas previstas para mantener en condiciones el lugar.

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Por otra parte, comentó que el intendente electo, Felipe Salomón (ANR-HC), anunció que en esta segunda etapa se buscará avanzar en el ordenamiento de los pasillos y recuperar espacios de panteones abandonados, principalmente en el sector conocido como la “parte vieja”.

También mencionó la necesidad de adquirir un nuevo terreno para atender la falta de espacio, uno de los principales problemas del cementerio debido a la superpoblación.

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En el camposanto sanlorenzano descansan los restos de importantes figuras de la historia paraguaya y de la ciudad, entre ellas, excombatientes de la Guerra del Chaco, cuyos legados forman parte de la memoria histórica nacional y local.

Entre las personalidades se encuentra el sanlorenzano Saturio Cándido Ríos, quien realizó importantes aportes durante la Guerra de la Triple Alianza al mantener en funcionamiento los telégrafos mediante el uso de derivados de naranja agria, ante la falta de aceites. Su formación lo convirtió en el primer telegrafista del país, además de destacarse en el arte y la política.

Los sectores donde descansan estas personalidades fueron incluidos en las mejoras del camposanto, que contemplan la iluminación y otras instalaciones. También se realizaron trabajos de renovación de la muralla y se previó la reubicación de las floristas instaladas en el acceso principal del cementerio.