Temporal provoca inundaciones en barrios de Coronel Oviedo tras la caída de 70 milímetros de lluvia

El sistema de desagüe pluvial quedó sobrepasado por el volumen de agua caída, mientras las lluvias continuaban con fuerza durante la tarde de este lunes.

Los barrios Costa Alegre, Primero de Marzo, San Isidro y Azucena figuran entre los sectores afectados en Coronel Oviedo, donde la acumulación de agua generó preocupación entre los pobladores. La situación se vuelve más complicada debido a que los desagües pluviales no dan abasto para evacuar las aguas acumuladas.

El observador meteorológico y encargado de la estación Ara Poty de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), Juan Vásquez, informó que hasta las 17:00 se registraron 70 milímetros de lluvia, equivalentes a unos 70 litros de agua por metro cuadrado.

El temporal también afectó al distrito de Caaguazúy a otros puntos de la zona este del departamento. En varios tramos de la Ruta PY02, el agua llegó a cubrir la capa asfáltica, lo que expusoa los conductores a situaciones de riesgo por la escasa visibilidad y las condiciones de circulación.

Bombero fallece en vuelco de un carro bomba

En medio del temporal, se produjo un accidente fatal que involucró a un carro bomba de los bomberos voluntarios de San Bernardino. El vehículo volcó cuando se dirigía a la alcoholera Alcotec SA, en la zona de exPastoreo, para apoyar a sus colegas que combatían el incendio de un tanque con aproximadamente un millón de litros de alcohol.

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El accidente dejó como víctima fatal al bombero voluntario Jorge Luis Leite (40), quien se encontraba al mando del vehículo y viajaba acompañado de otros integrantes del cuerpo de bomberos.

Las condiciones climáticas siguen siendo preocupantes, teniendo en cuenta que se anuncian nuevas precipitaciones para la noche de este lunes y durante la jornada de mañana. También se advierte sobre la intensa actividad eléctrica y las frecuentes descargas de rayos en distintos puntos del departamento.

La persistencia de las lluvias podría agravar las inundaciones, principalmente en las zonas urbanas donde los sistemas de drenaje no tienen capacidad para evacuar el agua acumulada. Se recomienda a los pobladores evitar circular por calles inundadas y extremar las precauciones en las rutas.