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Nacionales
02 de noviembre de 2026 - 09:16

Veda Pesquera: vendedoras ofertan sus productos en Remanso

Hoy oficialmente comienza la veda pesquera en los causes hídricos del país y en aguas compartidas con Argentina y Brasil. Las vendedoras ubicadas en la zona del Puente Remanso tienen tiempo hasta el 10 de noviembre para vender lo que tienen, por eso, están ofertando lo último que les queda de remanente.

Por ABC Color
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La veda se extenderá hasta el 21 de diciembre en las aguas compartidas con Argentina y hasta el 31 de enero en las que son limítrofes con el Brasil, periodos en los cuales estará prohibida tanto la pesca comercial como la deportiva. Mientras tanto, quienes dependen económicamente de la misma, tienen tiempo hasta el 10 de noviembre para “agotar su stock”, entonces están rematando sus productos al público.

Lea más: Comienza la veda pesquera en ríos de Paraguay

Dorados, surubis, mandi’i y más están disponibles con y sin cabeza a distintos precios. Los mismos están en el lugar de lunes a domingo desde las 07:00 hasta la noche ofreciendo sus productos a la gente.

Un gran movimiento comercial se registra en la zona de Remanso a días del inicio de la veda pesquera. Los compradores aprovechan los precios para para surtir la congeladora.
Un gran movimiento comercial se registra en la zona de Remanso a días del inicio de la veda pesquera.

Subsidio a pescadores

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Adán Leguizamón, director de Pesca y Acuicultura del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) comentó que actualmente hay 7.984 pescadores comerciales inscritos en los registros del Mades. Ese número incluye a aproximadamente 1.500 pescadores de comunidades indígenas.

Lea más: Arranca la veda pesquera y anuncian controles en todo el país

Los pagos para estos trabajadores se realizan en una única ocasión como compensación a la veda. Recordó que pescar durante el periodo de veda conlleva sanciones que pueden ir desde la incautación total de los elementos de pesca del infractor, multas administrativas que pueden llegar 20.000 jornales y hasta procesos judiciales que pueden derivar en penas privativas de libertad.

Un enorme surubí es exhibido por pescadores deportivos de Ayolas.
Pescadores de Ayolas sostienen un gran pez de la especie surubí en una embarcación en el río Paraná.

¿Por qué se realiza la veda pesquera?

El objetivo de la veda pesquera es otorgar un margen para que las especies ictícolas que habitan los ríos de Paraguay, se reproduzcan y se evite su erradicación. Leguizamón indicó que las condiciones hidrológicas actuales, con crecidas en los ríos y el aumento de las temperaturas, son favorables para la reproducción.

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