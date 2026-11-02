Veda Pesquera: vendedoras ofertan sus productos en Remanso

La veda se extenderá hasta el 21 de diciembre en las aguas compartidas con Argentina y hasta el 31 de enero en las que son limítrofes con el Brasil, periodos en los cuales estará prohibida tanto la pesca comercial como la deportiva. Mientras tanto, quienes dependen económicamente de la misma, tienen tiempo hasta el 10 de noviembre para “agotar su stock”, entonces están rematando sus productos al público.

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Dorados, surubis, mandi’i y más están disponibles con y sin cabeza a distintos precios. Los mismos están en el lugar de lunes a domingo desde las 07:00 hasta la noche ofreciendo sus productos a la gente.

Subsidio a pescadores

En conversación con ABC Cardinal este lunes, Adán Leguizamón, director de Pesca y Acuicultura del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) comentó que actualmente hay 7.984 pescadores comerciales inscritos en los registros del Mades. Ese número incluye a aproximadamente 1.500 pescadores de comunidades indígenas.

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Los pagos para estos trabajadores se realizan en una única ocasión como compensación a la veda. Recordó que pescar durante el periodo de veda conlleva sanciones que pueden ir desde la incautación total de los elementos de pesca del infractor, multas administrativas que pueden llegar 20.000 jornales y hasta procesos judiciales que pueden derivar en penas privativas de libertad.

¿Por qué se realiza la veda pesquera?

El objetivo de la veda pesquera es otorgar un margen para que las especies ictícolas que habitan los ríos de Paraguay, se reproduzcan y se evite su erradicación. Leguizamón indicó que las condiciones hidrológicas actuales, con crecidas en los ríos y el aumento de las temperaturas, son favorables para la reproducción.