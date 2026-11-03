Coronel Oviedo: escuela queda bajo agua y suspenden clases presenciales

La Escuela Básica Nº 2901 Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el barrio Azucena de la ciudad de Coronel Oviedo, tuvo que suspender las actividades presenciales ayer y este martes. Hace aproximadamente dos años, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intimó a la Municipalidad y a la Gobernación de Caaguazú a buscar una solución mediante recursos de Fonacide, pero no se concretaron las obras.

La escuela cuenta con 231 alumnos, desde prejardín hasta el noveno grado, y tiene 14 aulas.

La directora de la institución, licenciada Cindy Elizabeth Arzamendia de Romero, manifestó que habitualmente el predio escolar registra inundaciones cuando se producen lluvias importantes, pero que esta vez la situación fue mucho más grave, debido a que el agua ingresó a todas las salas de clases y dependencias administrativas.

Según explicó la directora, los docentes tuvieron que suspender las actividades presenciales y continuar trabajando a distancia mediante cuadernillos, con orientaciones de los profesores, mientras se aguarda que las instalaciones puedan volver a utilizarse.

Desde las primeras horas de la mañana del lunes, los directivos y docentes acudieron a la institución para retirar el agua acumulada y tratar de recuperar los muebles y materiales afectados. La directora señaló que el agua puede deteriorar rápidamente el mobiliario si permanece mucho tiempo dentro de las aulas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin respuesta de las autoridades

La licenciada Arzamendia de Romero recordó que hace aproximadamente dos años el MEC intimó a la Municipalidad de Coronel Oviedo y a la Gobernación de Caaguazú a intervenir en la institución y destinar recursos a la construcción de un sistema de desagüe pluvial.

Explicó que la solución recomendada fue precisamente la construcción de un sistema de drenaje que permita evacuar el agua que ingresa al predio durante los temporales. Sin embargo, pese a los reiterados pedidos y a las solicitudes incluidas en la microplanificación de infraestructura, hasta ahora no recibieron una respuesta concreta.

La institución tiene 34 años de funcionamiento y está ubicada en pleno casco urbano, en el corazón del populoso barrio Azucena. La problemática afecta a la comunidad educativa desde hace años y se repite cada vez que se registran precipitaciones importantes.

La directora expresó su esperanza de que las nuevas autoridades municipales puedan atender el reclamo y concretar las obras pendientes, teniendo en cuenta que la situación perjudica directamente a los estudiantes y docentes.

Finalmente, pidió a la Municipalidad y a la Gobernación que escuchen los reclamos y brinden una solución definitiva, para evitar que cada lluvia obligue a suspender las clases y ponga en riesgo los muebles, materiales educativos y las condiciones sanitarias de la institución.

Al respecto, ABC intentó comunicarse con el intendente saliente, Denis Cohene (ANR-HC), pero no atendió la llamada a su número con terminación 617.

Una situación similar se registró con la encargada de Educación de la Gobernación de Caaguazú, la Dra. Alcira Benítez, cuyo teléfono, con terminación 688, estaba apagado o fuera de cobertura.

Estamos abiertos en caso de que deseen referirse al reclamo de la comunidad educativa.