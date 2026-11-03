ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Nacionales
03 de noviembre de 2026 - 13:56

Coronel Oviedo: escuela queda bajo agua y suspenden clases presenciales

Mujeres en camiseta azul y pantalones oscuros en un entorno inundado, con agua reflejando el cielo y casas de ladrillo al fondo.
La directora de la Escuela Básica Nº 2901, Cindy Arzamendia de Romero, señala la zona afectada por la inundación, que alcanzó a todas las salas de clases de la institución.Victor Daniel Barrera

CORONEL OVIEDO. Las 14 salas de clases y las oficinas de la Escuela Básica Nº 2901 Nuestra Señora de la Asunción quedaron completamente inundadas tras las intensas lluvias registradas ayer lunes.

Por Víctor Daniel Barrera
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Escuela Básica Nº 2901 Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el barrio Azucena de la ciudad de Coronel Oviedo, tuvo que suspender las actividades presenciales ayer y este martes. Hace aproximadamente dos años, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intimó a la Municipalidad y a la Gobernación de Caaguazú a buscar una solución mediante recursos de Fonacide, pero no se concretaron las obras.

La escuela cuenta con 231 alumnos, desde prejardín hasta el noveno grado, y tiene 14 aulas.

La directora de la institución, licenciada Cindy Elizabeth Arzamendia de Romero, manifestó que habitualmente el predio escolar registra inundaciones cuando se producen lluvias importantes, pero que esta vez la situación fue mucho más grave, debido a que el agua ingresó a todas las salas de clases y dependencias administrativas.

Según explicó la directora, los docentes tuvieron que suspender las actividades presenciales y continuar trabajando a distancia mediante cuadernillos, con orientaciones de los profesores, mientras se aguarda que las instalaciones puedan volver a utilizarse.

Desde las primeras horas de la mañana del lunes, los directivos y docentes acudieron a la institución para retirar el agua acumulada y tratar de recuperar los muebles y materiales afectados. La directora señaló que el agua puede deteriorar rápidamente el mobiliario si permanece mucho tiempo dentro de las aulas.

Sin respuesta de las autoridades

Dos mujeres en botas de goma transitan por agua hasta las pantorrillas, sosteniendo objetos en una zona inundada.
La directora Cindy Arzamendia y la secretaria general Sonia Núñez caminan por un área inundada de la Escuela Básica Nº 2901, en Coronel Oviedo.

La licenciada Arzamendia de Romero recordó que hace aproximadamente dos años el MEC intimó a la Municipalidad de Coronel Oviedo y a la Gobernación de Caaguazú a intervenir en la institución y destinar recursos a la construcción de un sistema de desagüe pluvial.

Explicó que la solución recomendada fue precisamente la construcción de un sistema de drenaje que permita evacuar el agua que ingresa al predio durante los temporales. Sin embargo, pese a los reiterados pedidos y a las solicitudes incluidas en la microplanificación de infraestructura, hasta ahora no recibieron una respuesta concreta.

La institución tiene 34 años de funcionamiento y está ubicada en pleno casco urbano, en el corazón del populoso barrio Azucena. La problemática afecta a la comunidad educativa desde hace años y se repite cada vez que se registran precipitaciones importantes.

La directora expresó su esperanza de que las nuevas autoridades municipales puedan atender el reclamo y concretar las obras pendientes, teniendo en cuenta que la situación perjudica directamente a los estudiantes y docentes.

Escuela inundada con cartel visible, agua cubriendo el acceso principal y árboles alrededor, sin personas presentes.
La Escuela Básica Nº 2901 Nuestra Señora de la Asunción suspendió clases por inundaciones en sus instalaciones.

Finalmente, pidió a la Municipalidad y a la Gobernación que escuchen los reclamos y brinden una solución definitiva, para evitar que cada lluvia obligue a suspender las clases y ponga en riesgo los muebles, materiales educativos y las condiciones sanitarias de la institución.

Al respecto, ABC intentó comunicarse con el intendente saliente, Denis Cohene (ANR-HC), pero no atendió la llamada a su número con terminación 617.

Una situación similar se registró con la encargada de Educación de la Gobernación de Caaguazú, la Dra. Alcira Benítez, cuyo teléfono, con terminación 688, estaba apagado o fuera de cobertura.

Estamos abiertos en caso de que deseen referirse al reclamo de la comunidad educativa.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
04
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar