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Nacionales
03 de noviembre de 2026 - 01:11

Rezo de rosarios, Santa Misa, y Chipá Apó con altares en el Día de los Fieles Difuntos

En varias comunidades del departamento Central los católicos conmemoraron a los fallecidos con Misas, rezo de rosarios, y la elaboración de altares como también la preparación de chipas.
En varias comunidades del departamento Central los católicos conmemoraron a los fallecidos con Misas, rezo de rosarios, y la elaboración de altares como también la preparación de chipas.Gentileza

Varias comunidades católicas del departamento Central conmemoraron a sus familiares y amigos fallecidos durante encuentros religiosos y el popular jopói.

Por Lucía González
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Los católicos de las diferentes comunidades del departamento Central en el día de los Fieles Difuntos honraron a sus muertos con el rezo del Santo Rosario, y la Santa Misa. El compartir entre los feligreses estuvo marcado con la elaboración de altares con fotografías de sus difuntos como también el jopói.

En la Parroquia Catedral de San Lorenzo se celebró una Santa Misa en honor al Día de los Fieles Difuntos, y en simultáneo se recibió las reliquias de San Francisco. La celebración de la palabra estuvo a cargo del párroco de la Parroquia Natividad de María de Guarambaré, Pbro. Marcos Will, quien durante su homilía reflexionó sobre la muerte natural.

“Alaben a Dios, porque la vida es una gracia, un don. Cuanta gente vive renegada por la muerte de alguien, que no se reconcilia nunca, pero justamente hace falta esta otra visión. San Francisco nos muestra cómo vivir este encuentro con la muerte. El no teme la muerte, teme la muerte segunda: el alejamiento de Dios”, reflexionó durante su homilía el presbítero Marcos Will.

En la comunidad de la Parroquia de San Miguel Arcangel, ubicada en el barrio San Miguel de San Lorenzo, igualmente se celebró una Santa Misa, que fue presidida por el cura párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel, Padre Pablino Villalba Morínigo.

En la Parroquia Catedral de San Lorenzo se celebró una Santa Misa en honor a los fieles difuntos y en honor a la visita de las reliquias de San Francisco.
En la Parroquia Catedral de San Lorenzo se celebró una Santa Misa en honor a los fieles difuntos y en honor a la visita de las reliquias de San Francisco.

El sacerdote en su homilía dijo: “nuestros seres queridos también evangelizan porque por medio suyo nos acercamos a Dios y venimos a la casa del Padre”.

En esta comunidad, los colaboradores de la parroquia prepararon un altar para que los que asistieran a la Santa Misa pudieran llevar el retrato de sus familiares que ya no están. Durante el encuentro religioso se elevó una oración por todos los difuntos presentes y por las personas que ya partieron.

En la comunidad de la Capilla San Wenceslao en Capiatá se honró a los difuntos con el rezo del Santo Rosario.
En la comunidad de la Capilla San Wenceslao en Capiatá se honró a los difuntos con el rezo del Santo Rosario.

En Capiatá, en la comunidad de la Capilla de San Wenceslao igualmente se preparó un altar con los retratos de los familiares y amigos de los feligreses, quienes rezaron el Santo Rosario por las almas de los difuntos.

Los integrantes de la comunidad de San Wenceslao elaboraron la chipa y luego compartieron entre los presentes.
Los integrantes de la comunidad de San Wenceslao elaboraron la chipa y luego compartieron entre los presentes.

Los integrantes de esta comunidad como como cada año participaron del tradicional chipá apó, que luego se compartió entre todos los presentes.

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