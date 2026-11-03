La crisis de Ueno Bank resuena en medios de todo el mundo

El proceso de resolución de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP) no solo sacudió los cimientos económicos y políticos a nivel local. Inmediatamente entró en el foco de atención de medios de comunicación internacionales, que se hicieron eco también de las ramificaciones institucionales y el desgaste político que salpica al Poder Ejecutivo.

Desde Argentina, el diario Clarín publicó el artículo “Paraguay: tensión e incertidumbre de ahorristas tras el intervenido Ueno Bank, escándalo salpica al presidente Peña”, poniendo el acento en el clima de zozobra social y en el costo político que enfrenta el mandatario debido a sus vínculos previos con el grupo empresarial controlador.

En la misma línea, el portal Infobae tituló “Escándalo en Paraguay por la intervención al Ueno Bank, la entidad que dirigía el actual presidente del Banco Central”, remarcando las cuestionadas conexiones técnicas y los créditos irregulares a empresas vinculadas que derivaron en la salida del titular de la banca matriz.

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Por su parte, el diario económico Ámbito Financiero tituló “Alerta financiera en Paraguay: intervinieron Ueno Bank y congelaron los depósitos del Estado, jubilados y ahorristas”, detallando el impacto crítico sobre los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de diversas dependencias públicas.

En simultáneo, desde el Brasil, el diario O Globo plasmó la noticia bajo el titular “Banco digital de Paraguay quiebra y el presidente del Banco Central renuncia”, destacando la dimisión de las autoridades monetarias y la dimisión en cadena de los equilibrios de confianza en la economía paraguaya.

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El influyente periódico británico Financial Times, desde Europa, difundió un análisis financiero titulado “Paraguay interviene un importante banco digital vinculado al presidente, dejando a los depositantes en la incertidumbre” (en su edición global), subrayando el riesgo sistémico y la vulnerabilidad de la plaza local ante la caída de uno de sus estandartes de la digitalización bancaria.

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En España, el medio ABC hizo hincapié en el drama humano de la previsión social, y detallaron que la firma resguardaba más de 380 millones de dólares del IPS, dinero que garantizaba la jubilación y cobertura sanitaria de más de 32.000 adultos mayores.

Prensa de Estados Unidos y Europa apunta a los lazos del poder

La noticia también llegó a los Estados Unidos a través de la cobertura de la agencia internacional de noticias ABC News, que publicó el mismo cable.

El portal financiero Bloomberg, bajo el título de “Intervención de Ueno Bank desata una crisis política para el presidente de Paraguay”, destacó que la intervención de Ueno Bank desencadenó una tormenta política sin precedentes, que llevó al presidente Peña a pedir la renuncia del titular del BCP a pocas horas de oficializarse la resolución.

En la misma línea, The Washington Times publicó: “Paraguay confisca un importante banco digital vinculado al presidente, dejando a millones de clientes en la incertidumbre”. En dicho artículo analiza cómo la entidad digital dejó en un terreno de incertidumbre los ahorros de millones de clientes y cientos de millones de dólares pertenecientes al tesoro público.

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La cadena internacional BBC Mundo coincidió en la gravedad del escenario y resaltó que la decisión unánime del directorio del Banco Central dejó en el aire tanto a grandes inversionistas como a miles de trabajadores que cobraban sus salarios mediante la plataforma digital.

Estas repercusiones internacionales coinciden en señalar que, si bien el BCP intenta blindar al resto del sistema financiero asegurando que se trata de un episodio aislado, la crisis de Ueno Bank representa una prueba de fuego sin precedentes para la gobernanza económica del país.