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Nacionales
04 de noviembre de 2026 - 14:58

Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.
Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.

La Fiscalía imputó a Miguel Vázquez y otras 26 personas más vinculadas a Ueno Bank y otras empresas del grupo, por lesión de confianza y otros ilícitos. Los investigadores solicitaron prisión preventiva para el principal sospechoso y el arresto domiciliario y uso de tobilleras electrónicas para los demás.

Por ABC Color
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Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, presentaron imputación contra un total de 27 personas, siendo la principal de ellas Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Las demás figuran ligadas a la entidad bancaria y también a otras empresas ligadas al esquema.

Para el caso de Miguel Vázquez, los fiscales solicitaron la aplicación de la prisión preventiva, mientras que para los demás 26 co-imputados, solicitaron el arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica, para el monitoreo.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

Los demás encausados son:

  • Juan Manuel Gustale Cardoni (41)
  • Julio Daniel Rey Fernández (47)
  • Diana Leticia Mongelos González (40)
  • Mariana Isabel Torres Rubiani (41)
  • Alejandro Gómez Abente (44)
  • Diego Fernando Duarte Schussmuller (50) y
  • Miguel Ángel Almada Frutos (49), ex síndico.

Todos son integrantes del directorio de Ueno.

Así también están investigados

  • José Augusto Sala Cardozo,
  • Sergio Amado Pizurno Zsarán, presidente y vicepresidente de MOWI SA, respectivamente;
  • Vanessa Esther Godoy Ayala y Oscar Urdapilleta, presidente y vicepresidente de Grupo Hendy SA, respectivamente;
  • César Javier Mengual Mazacotte (presidente de Grupo Hendy).

Lea más: Ueno Bank: Fiscalía garantiza que investigará todas las aristas

También por el Grupo M SA, la lista de imputados sigue con:

  • César Manuel Astigarraga Lambaré
  • Luis Ernesto Angulo Rivera
  • Guillermo Vázquez Muniagurria
  • Diego Sebastían Gómez Arce.

En tanto que por TUIU SA están imputadas las siguientes personas:

  • Luis Fernando Ríos Espinola
  • André Gayol Pires
  • Nicolás S. Di Iorio Olivares
  • Rodrigo Ramón Franco Ortiz

Asimismo, también fue incluido en la imputación Mauro Vargas Wildberger, como accionista y presidente FRANDEDE SA y accionista de AIME SA.

Lea más: Horacio Cartes a Santiago Peña por Ueno Bank: “Que no haya impunidad para nadie”

La nómina sigue con:

  • Cecilia Domínguez Elizeche, vicepresidenta de FRANDEDE SA,
  • Martín Vargas Wildberger, accionista de AIME SA;
  • Gloria Villasanti Farinha, titular de AIME SA, \y Raúl Fernando Sánchez Gómez, director de AIME SA.

Estos son los hechos punibles atribuidos a los imputados

Los hechos punibles atribuidos son los de:

  • conducta indebida en situaciones de crisis (art. 179),
  • lesión de confianza (art. 192),
  • tentativa de estafa
  • y violación de llevar libros de comercio.

Fiscalía pide cerrojo financiero a imputados por el caso Ueno

Los agentes del Ministerio Público solicitaron aplicar medidas de carácter real sobre los bienes de todos los imputados y también las empresas, al frente de las cuales estaban las personas hoy investigadas.

De esta forma, los fiscales peticionaron la inhibición general de vender y gravar bienes contra de las siguientes personas físicas y jurídicas, sobre los bienes de los 27 imputados y también, en este caso para las firmas MOWI SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, TUIU SA, FRANEDE SA, AIME SA, Corredores de Seguros, VINANZAS SA.

Lea más: Cómo pagará el BCP a los ahorristas de Ueno Bank: plazos, tramos y detalles del proceso

De la misma forma, Cabrera, Arce, Adle y Corbeta solicitaron la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que se encuentren registradas a nombre de los encausados, que podrían existir en entidades financieras en plaza, solicitando para el efecto al Banco Central del Paraguay que circularice a los entes y financieras de plaza la disposición.

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