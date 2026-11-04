Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, presentaron imputación contra un total de 27 personas, siendo la principal de ellas Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Las demás figuran ligadas a la entidad bancaria y también a otras empresas ligadas al esquema.
Para el caso de Miguel Vázquez, los fiscales solicitaron la aplicación de la prisión preventiva, mientras que para los demás 26 co-imputados, solicitaron el arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica, para el monitoreo.
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Los demás encausados son:
- Juan Manuel Gustale Cardoni (41)
- Julio Daniel Rey Fernández (47)
- Diana Leticia Mongelos González (40)
- Mariana Isabel Torres Rubiani (41)
- Alejandro Gómez Abente (44)
- Diego Fernando Duarte Schussmuller (50) y
- Miguel Ángel Almada Frutos (49), ex síndico.
Todos son integrantes del directorio de Ueno.
Así también están investigados
- José Augusto Sala Cardozo,
- Sergio Amado Pizurno Zsarán, presidente y vicepresidente de MOWI SA, respectivamente;
- Vanessa Esther Godoy Ayala y Oscar Urdapilleta, presidente y vicepresidente de Grupo Hendy SA, respectivamente;
- César Javier Mengual Mazacotte (presidente de Grupo Hendy).
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También por el Grupo M SA, la lista de imputados sigue con:
- César Manuel Astigarraga Lambaré
- Luis Ernesto Angulo Rivera
- Guillermo Vázquez Muniagurria
- Diego Sebastían Gómez Arce.
En tanto que por TUIU SA están imputadas las siguientes personas:
- Luis Fernando Ríos Espinola
- André Gayol Pires
- Nicolás S. Di Iorio Olivares
- Rodrigo Ramón Franco Ortiz
Asimismo, también fue incluido en la imputación Mauro Vargas Wildberger, como accionista y presidente FRANDEDE SA y accionista de AIME SA.
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La nómina sigue con:
- Cecilia Domínguez Elizeche, vicepresidenta de FRANDEDE SA,
- Martín Vargas Wildberger, accionista de AIME SA;
- Gloria Villasanti Farinha, titular de AIME SA, \y Raúl Fernando Sánchez Gómez, director de AIME SA.
Estos son los hechos punibles atribuidos a los imputados
Los hechos punibles atribuidos son los de:
- conducta indebida en situaciones de crisis (art. 179),
- lesión de confianza (art. 192),
- tentativa de estafa
- y violación de llevar libros de comercio.
Fiscalía pide cerrojo financiero a imputados por el caso Ueno
Los agentes del Ministerio Público solicitaron aplicar medidas de carácter real sobre los bienes de todos los imputados y también las empresas, al frente de las cuales estaban las personas hoy investigadas.
De esta forma, los fiscales peticionaron la inhibición general de vender y gravar bienes contra de las siguientes personas físicas y jurídicas, sobre los bienes de los 27 imputados y también, en este caso para las firmas MOWI SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, TUIU SA, FRANEDE SA, AIME SA, Corredores de Seguros, VINANZAS SA.
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De la misma forma, Cabrera, Arce, Adle y Corbeta solicitaron la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que se encuentren registradas a nombre de los encausados, que podrían existir en entidades financieras en plaza, solicitando para el efecto al Banco Central del Paraguay que circularice a los entes y financieras de plaza la disposición.
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