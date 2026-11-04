Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, presentaron imputación contra un total de 27 personas, siendo la principal de ellas Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente 1° de Ueno Bank. Las demás figuran ligadas a la entidad bancaria y también a otras empresas ligadas al esquema.

Para el caso de Miguel Vázquez, los fiscales solicitaron la aplicación de la prisión preventiva, mientras que para los demás 26 co-imputados, solicitaron el arresto domiciliario con la aplicación de la tobillera electrónica, para el monitoreo.

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Los demás encausados son:

Juan Manuel Gustale Cardoni (41)

Julio Daniel Rey Fernández (47)

Diana Leticia Mongelos González (40)

Mariana Isabel Torres Rubiani (41)

Alejandro Gómez Abente (44)

Diego Fernando Duarte Schussmuller (50) y

Miguel Ángel Almada Frutos (49), ex síndico.

Todos son integrantes del directorio de Ueno.

Así también están investigados

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José Augusto Sala Cardozo,

Sergio Amado Pizurno Zsarán , presidente y vicepresidente de MOWI SA, respectivamente;

Vanessa Esther Godoy Ayala y Oscar Urdapilleta, presidente y vicepresidente de Grupo Hendy SA, respectivamente;

César Javier Mengual Mazacotte (presidente de Grupo Hendy).

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También por el Grupo M SA, la lista de imputados sigue con:

César Manuel Astigarraga Lambaré

Luis Ernesto Angulo Rivera

Guillermo Vázquez Muniagurria

Diego Sebastían Gómez Arce.

En tanto que por TUIU SA están imputadas las siguientes personas:

Luis Fernando Ríos Espinola

André Gayol Pires

Nicolás S. Di Iorio Olivares

Rodrigo Ramón Franco Ortiz

Asimismo, también fue incluido en la imputación Mauro Vargas Wildberger, como accionista y presidente FRANDEDE SA y accionista de AIME SA.

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La nómina sigue con:

Cecilia Domínguez Elizeche , vicepresidenta de FRANDEDE SA,

Martín Vargas Wildberger , accionista de AIME SA;

Gloria Villasanti Farinha, titular de AIME SA, \y Raúl Fernando Sánchez Gómez, director de AIME SA.

Estos son los hechos punibles atribuidos a los imputados

Los hechos punibles atribuidos son los de:

conducta indebida en situaciones de crisis (art. 179),

lesión de confianza (art. 192),

tentativa de estafa

y violación de llevar libros de comercio.

Fiscalía pide cerrojo financiero a imputados por el caso Ueno

Los agentes del Ministerio Público solicitaron aplicar medidas de carácter real sobre los bienes de todos los imputados y también las empresas, al frente de las cuales estaban las personas hoy investigadas.

De esta forma, los fiscales peticionaron la inhibición general de vender y gravar bienes contra de las siguientes personas físicas y jurídicas, sobre los bienes de los 27 imputados y también, en este caso para las firmas MOWI SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, TUIU SA, FRANEDE SA, AIME SA, Corredores de Seguros, VINANZAS SA.

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De la misma forma, Cabrera, Arce, Adle y Corbeta solicitaron la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que se encuentren registradas a nombre de los encausados, que podrían existir en entidades financieras en plaza, solicitando para el efecto al Banco Central del Paraguay que circularice a los entes y financieras de plaza la disposición.

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