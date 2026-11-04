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Política
04 de noviembre de 2026 - 11:38

Horacio Cartes a Santiago Peña por Ueno Bank: “Que no haya impunidad para nadie”

Horacio Cartes se desmarcó completamente de Santiago Peña en el caso Ueno.
Horacio Cartes se desmarcó completamente de Santiago Peña en el caso Ueno. EFE/ Juan Pablo PinoJuan Pablo Pino

En un comunicado publicado hoy en sus redes sociales, el presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, se desmarcó completamente de Santiago Peña en el caso Ueno. Le pidió actuar con rapidez y que “no haya impunidad para nadie”.

Por ABC Color
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Mientras en el Congreso Nacional se juntan firmas para la presentación de un libelo acusatorio, a modo de impulsar un juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, publicó un comunicado desligándose completamente de la dupla presidencial e instando a tomar medidas para dar una solución a los ahorristas.

Lea más: Ueno Bank: Club de Ejecutivos pide esclarecer el caso y preservar la confianza financiera

“La crisis financiera que hoy afecta a numerosas familias paraguayas exige respuestas inmediatas, firmes y dentro del marco de la ley. Por ello, le solicito que disponga, sin demora, todas las medidas legales e institucionales necesarias para restablecer la confianza y proteger a quienes han sido perjudicados”, dispara Cartes contra Peña.

Documento oficial de la ANR dirigido a Santiago Peña, con logotipo y encabezado institucional, solicitando respuestas urgentes.
Horacio Cartes, presidente de la ANR, envió un comunicado a Santiago Peña solicitando respuestas ante la crisis financiera.

Acto seguido, le pone a conocimiento que acercaron propuestas a senadores para impulsar la ampliación de la Ley N.º 2334/03, de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera. “El objetivo es fortalecer los mecanismos de protección y facilitar que los ahorristas recuperen sus activos con la mayor celeridad posible”, dice el texto.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

Cartes expresa a través del comunicado que la prioridad deben ser los ahorristas, “especialmente las personas que, con el fruto de su trabajo diario y actuando de buena fe, confiaron sus ahorros al sistema financiero, deben recibir una respuesta concreta y urgente”.

Manifestantes sostienen pancartas enérgicas en la calle, algunos con expresión de descontento y pancartas en colores contrastantes.
Un grupo de manifestantes se reunió en el microcentro de Asunción para exigir la renuncia del presidente Santiago Peña por su gestión en el caso Ueno Bank.

“Asimismo, corresponde que el Gobierno actúe con toda la firmeza que la situación requiere. Los hechos deben investigarse a fondo y, si se comprueban responsabilidades, todos los autores y cómplices deben ser llevados ante la justicia. Las instituciones del Estado y el Poder Judicial deben cumplir su función con independencia, rigor y sin privilegios”, continúa el texto.

Lea más: Asoban respalda devolución anticipada a ahorristas y pide prudencia sobre el uso del Fondo de Garantía

Finalmente, el titular del partido de gobierno asegura que está dispuesto a colaborar para superar esta situación y defender a las familias afectadas. “Pero esa colaboración debe traducirse en acciones concretas: protección efectiva de los ahorristas, investigación de las responsabilidades y una conducción orientada al bienestar de todo el pueblo paraguayo”, exhorta.

El presidente Santiago Peña (c) junto a Miguel Vázquez (der.) y Juan Gustale (izq.), ambos de Ueno.
El presidente Santiago Peña (c) junto a Miguel Vázquez (der.) y Juan Gustale (izq.), ambos de Ueno.

El comunicado cierra con la línea más fuerte y directa: “Señor Presidente, el país necesita decisiones, respuestas y resultados. Actúe con urgencia y con la firmeza que este momento exige Que no haya impunidad para nadie”.

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