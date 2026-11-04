Horacio Cartes a Santiago Peña por Ueno Bank: “Que no haya impunidad para nadie”

Mientras en el Congreso Nacional se juntan firmas para la presentación de un libelo acusatorio, a modo de impulsar un juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, publicó un comunicado desligándose completamente de la dupla presidencial e instando a tomar medidas para dar una solución a los ahorristas.

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“La crisis financiera que hoy afecta a numerosas familias paraguayas exige respuestas inmediatas, firmes y dentro del marco de la ley. Por ello, le solicito que disponga, sin demora, todas las medidas legales e institucionales necesarias para restablecer la confianza y proteger a quienes han sido perjudicados”, dispara Cartes contra Peña.

Acto seguido, le pone a conocimiento que acercaron propuestas a senadores para impulsar la ampliación de la Ley N.º 2334/03, de garantía de depósitos y resolución de entidades de intermediación financiera. “El objetivo es fortalecer los mecanismos de protección y facilitar que los ahorristas recuperen sus activos con la mayor celeridad posible”, dice el texto.

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Cartes expresa a través del comunicado que la prioridad deben ser los ahorristas, “especialmente las personas que, con el fruto de su trabajo diario y actuando de buena fe, confiaron sus ahorros al sistema financiero, deben recibir una respuesta concreta y urgente”.

“Asimismo, corresponde que el Gobierno actúe con toda la firmeza que la situación requiere. Los hechos deben investigarse a fondo y, si se comprueban responsabilidades, todos los autores y cómplices deben ser llevados ante la justicia. Las instituciones del Estado y el Poder Judicial deben cumplir su función con independencia, rigor y sin privilegios”, continúa el texto.

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Finalmente, el titular del partido de gobierno asegura que está dispuesto a colaborar para superar esta situación y defender a las familias afectadas. “Pero esa colaboración debe traducirse en acciones concretas: protección efectiva de los ahorristas, investigación de las responsabilidades y una conducción orientada al bienestar de todo el pueblo paraguayo”, exhorta.

El comunicado cierra con la línea más fuerte y directa: “Señor Presidente, el país necesita decisiones, respuestas y resultados. Actúe con urgencia y con la firmeza que este momento exige Que no haya impunidad para nadie”.