Embajador de Azerbaiyán disertó en Paraguay para fortalecer los vínculos comerciales bilaterales

Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y generar nuevas oportunidades de cooperación e inversión, el embajador de la República de Azerbaiyán ante el Gobierno paraguayo, Ramzi Teymurov, disertó el martes en el Congreso Nacional. Fue en el Conversatorio Internacional “La transformación geopolítica en el Cáucaso Sur tras la Segunda Guerra de Karabaj”, que contó con la presencia del cónsul honorario de la República de Azerbaiyán en Paraguay, Dr. Óscar Carlos Brelles Mariño.

La actividad se desarrolló en la Sala de Lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional y fue impulsada por el Instituto Superior de la Academia Legislativa, en conjunto con la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores y el Consulado Honorario de la República de Azerbaiyán en Paraguay.

Durante su exposición, el diplomático presentó un análisis sobre los acontecimientos históricos y políticos que transformaron el escenario del Cáucaso Sur, así como la posición estratégica de Azerbaiyán en el contexto internacional. También se refirió a las similitudes históricas y culturales entre ambos países y a la importancia de profundizar los lazos entre sus pueblos.

En ese contexto, Teymurov manifestó el interés de Azerbaiyán en continuar estrechando las relaciones con Paraguay, incluyendo iniciativas para promover una mayor movilidad entre ambas naciones mediante la eliminación de visas, como mecanismo para facilitar el intercambio, el turismo y las oportunidades de negocios.

Asimismo, señaló que existen perspectivas favorables para desarrollar acuerdos comerciales y atraer inversiones en sectores estratégicos, particularmente en energía y construcción, y destacó que ambos países cuentan con condiciones para convertirse en destinos seguros para las inversiones y el turismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gobierno de Peña pide adhesión a Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto

Oportunidades comerciales y de inversión

El fortalecimiento de la relación entre Paraguay y Azerbaiyán abre perspectivas de cooperación en distintos ámbitos económicos. Entre las oportunidades identificadas en el relacionamiento bilateral se encuentran el incremento de las exportaciones paraguayas de carne bovina, productos agrícolas y alimentos, así como el intercambio de conocimientos y tecnología en materia energética.

Azerbaiyán, reconocido por su experiencia y desarrollo en la industria del petróleo y el gas natural, también representa un potencial socio para explorar iniciativas de cooperación energética, incluyendo nuevas tecnologías y proyectos vinculados a fuentes renovables.

Por su parte, Paraguay cuenta con oportunidades para ampliar su presencia comercial en el mercado azerbaiyano y aprovechar la posición geográfica de ese país como plataforma de conexión con Asia Central y la región del Cáucaso.

Este acercamiento también se proyecta hacia otros sectores, como infraestructura, logística, educación superior, tecnología y cooperación institucional, con posibilidades de generar beneficios para empresas y organizaciones de ambos países.

Lea más: Cancillería aprueba masiva rotación en consulados y embajadas

Diplomacia y cooperación para acercar a Paraguay y Azerbaiyán

El cónsul honorario de la República de Azerbaiyán en Paraguay, Dr. Óscar Carlos Brelles Mariño, destacó la importancia de promover espacios de intercambio académico, diplomático e institucional que permitan ampliar el conocimiento mutuo y consolidar las relaciones entre Asunción y Bakú.

El encuentro reunió a legisladores nacionales, parlamentarios del Mercosur (Parlasur), representantes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo, miembros del cuerpo diplomático acreditado, académicos y referentes del ámbito de las relaciones internacionales.

La realización de este conversatorio constituye un nuevo espacio de acercamiento entre Paraguay y Azerbaiyán, en un momento en que ambos buscan transformar sus vínculos diplomáticos en mayores oportunidades de intercambio comercial, cooperación e inversiones.