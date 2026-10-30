Gobierno de Peña pide adhesión a Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno del Paraguay entregó formalmente a la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) la nota oficial que comunica la decisión de iniciar el proceso de incorporación a la Alianza en calidad de país observador.

El documento fue entregado ayer por el embajador en Alemania, Fernando Acosta Díaz, a la secretaria general de la organización, Michaela Küchler, en la sede del organismo en Berlín.

La nota se presentó en consonancia con la comunicación remitida por el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, país que ejerce la Presidencia de la IHRA durante este año.

Conforme a los datos oficiales, la IHRA reúne a gobiernos que se comprometen con los principios de la Declaración de Estocolmo de 2000 y desarrolla su labor a través de grupos de trabajo en materia de educación, investigación, memoria y conmemoración.

La admisión de nuevos países observadores se decide en sesión plenaria, a partir de una solicitud oficial y de un informe sobre la situación nacional, refiere el reporte de la Cancillería nacional.

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La cartera de Estado indica que “con esta gestión, el Paraguay da el primer paso de un proceso que busca fortalecer su participación en los foros internacionales dedicados a la memoria del Holocausto y reafirma su compromiso con los valores de la dignidad humana y el respeto mutuo”.

Rabino, enviado de Trump, visitó a Peña

La adhesión coincide con la reciente visita al país del rabino Yehuda Kaploun, Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. El alto representante del presidente Donald Trump, visitó al presidente Santiago Peña, en una reunión en Mburuvicha Róga. Asistieron además el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Alter.

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Según un informe de la Presidencia de la República, el diálogo giró en torno al “compromiso conjunto para erradicar toda forma de discriminación”.

El rabino, en un posteo en la red social X, y replicado por la Embajada de Estados Unidos, reaccionó con la adhesión: “Como han dejado claro el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, apoyamos a nuestros amigos que están del lado correcto de la historia. Felicito a Paraguay por formalizar su compromiso de incorporarse a la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Durante mi visita a Paraguay, agradecí al presidente Peña al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro del Interior, Enrique Riera, y conversamos sobre medidas concretas para combatir el odio. Muchas gracias por su extraordinaria amistad y hospitalidad”.