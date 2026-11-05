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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 09:02

Bloqueo de túnel Semidei por vuelco causa caos en el tránsito

Tráfico detenido con varios coches, incluyendo un camión naranja, bajo un cielo nublado en un entorno urbano.
Congestión vehicular en la zona del túnel Semidei, este jueves.Elvio Díaz

El tránsito en la zona de Loma Pytá, en Asunción, se tornó fuertemente congestionado en la mañana de hoy debido a que el túnel Semidei quedó bloqueado por el vuelco de un camión transportador de madera.

Por ABC Color
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En la madrugada de este jueves, un camión que transportaba madera volcó dentro del túnel Semidei, en el cruce de la avenida Semidei y la Ruta PY03, en el barrio Loma Pyta de Asunción.

El vuelco dejó bloqueada la importante arteria, generando congestiones importantes en el tránsito vehicular en la zona. Los cuatro carriles de entrada a Asunción de la ruta PY09 quedaron colapsados en tramos de varios kilómetros entre Mariano Roque Alonso y la capital.

Hasta las 8:30 de hoy, funcionarios de la Municipalidad de Asunción seguían trabajando para despejar la vía.

Mientras continúan los trabajos de despeje, la Comuna asuncena emitió un comunicado recomendando a los conductores que circulen por la zona utilizar vías alternativas para evitar mayores congestionamientos.

túnel Semidei Asunción accidente
Funcionarios municipales de Asunción trabajan en el despeje del túnel Semidei.

El anuncio indica que agentes de la Policía Municipal de Tránsito están desplegados en la zona para ordenar el flujo vehicular.

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