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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 06:48

Túnel Semidei: reportan bloqueo del tránsito por vuelco de camión

Camión volcado en la carretera con troncos de madera esparcidos en el lado derecho, sin personas visibles en el entorno oscuro.
Vista en detalle del camión volcado en el interior del túnel, con la carga de troncos esparcida por los carriles.Gentileza

La Dirección de Tránsito de Asunción reportó el bloqueo de la circulación en el túnel Semidei tras el vuelco de un camión que transportaba madera. Agentes municipales realizan desvíos y regulan el tránsito en el lugar.

Por ABC Color
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El tránsito se encuentra bloqueado en la zona del túnel Semidei, en Asunción, debido al vuelco de un camión de gran porte que transportaba madera.

A través de sus redes, la Dirección de Tránsito de Asunción advirtió a los conductores sobre el inconveniente y confirmó que el percance afecta el tránsito en inmediaciones del túnel.

Según el reporte, el camión involucrado en el accidente quedó recostado sobre uno de sus costados ocupando por completo los carriles, mientras que toda su carga de troncos se desprendió y quedó esparcida tanto en el suelo como contra las paredes del paso subterráneo.

Lea más: ¿Saliendo con lluvia en Asunción? Conocé los cruces peligrosos y puntos de obras que no debés usar

Motocicleta con luces encendidas en primer plano, túnel precario con troncos y escombros, sin personas visibles.
El paso por el túnel Semidei quedó bloqueado tras el vuelco de un camión que transportaba madera, generando un despliegue de seguridad en el sitio.

Agentes realizan desvíos y regulan la circulación

La Dirección de Tránsito de Asunción señaló que sus funcionarios están llevando adelante tareas de desvío, regulación e intervención en el sector afectado por el accidente, custodiando los accesos con móviles y motocicletas de patrulla.

La institución pidió a los conductores prestar atención a las indicaciones de los agentes que trabajan en la zona, debido a las restricciones en la circulación.

Motocicleta policial detiene el tráfico mientras un agente indica desvíos en una vía iluminada de Asunción.
Agentes municipales de tránsito establecieron desvíos, cordones de seguridad y conos preventivos en las inmediaciones para evitar el ingreso de vehículos al sector afectado.

Hasta el momento, el reporte institucional no precisa las circunstancias en las que se produjo el vuelco ni si existen personas heridas.

Tampoco se informó cuánto tiempo permanecerá bloqueado el tránsito en el túnel Semidei.

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