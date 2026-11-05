Túnel Semidei: reportan bloqueo del tránsito por vuelco de camión

El tránsito se encuentra bloqueado en la zona del túnel Semidei, en Asunción, debido al vuelco de un camión de gran porte que transportaba madera.

A través de sus redes, la Dirección de Tránsito de Asunción advirtió a los conductores sobre el inconveniente y confirmó que el percance afecta el tránsito en inmediaciones del túnel.

Según el reporte, el camión involucrado en el accidente quedó recostado sobre uno de sus costados ocupando por completo los carriles, mientras que toda su carga de troncos se desprendió y quedó esparcida tanto en el suelo como contra las paredes del paso subterráneo.

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Agentes realizan desvíos y regulan la circulación

La Dirección de Tránsito de Asunción señaló que sus funcionarios están llevando adelante tareas de desvío, regulación e intervención en el sector afectado por el accidente, custodiando los accesos con móviles y motocicletas de patrulla.

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La institución pidió a los conductores prestar atención a las indicaciones de los agentes que trabajan en la zona, debido a las restricciones en la circulación.

Hasta el momento, el reporte institucional no precisa las circunstancias en las que se produjo el vuelco ni si existen personas heridas.

Tampoco se informó cuánto tiempo permanecerá bloqueado el tránsito en el túnel Semidei.