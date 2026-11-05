Instituciones se reunirán para coordinar el Operativo Caacupé 2026

La segunda reunión interinstitucional en el marco de los preparativos para la festividad mariana se realizará mañana, viernes. La convocatoria es para las 09:00, en el salón de eventos de la Municipalidad de Caacupé.

La festividad mariana se iniciará con el novenario a la Virgen de Caacupé el 28 de noviembre, y el programa central se cumplirá el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María.

La reunión tendrá como principal objetivo avanzar en la planificación y coordinación del Operativo Caacupé 2026, teniendo en cuenta la importante cantidad de peregrinos que se espera recibir en la ciudad durante la festividad.

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Se tratarán estos temas

Entre los principales puntos a tratar figuran la logística, la seguridad, la atención sanitaria y los servicios que deberán estar disponibles para acompañar a los fieles. Asimismo, se buscará articular los esfuerzos de las instituciones para garantizar una cobertura integral durante las jornadas de mayor concurrencia.

Los preparativos apuntan a brindar condiciones adecuadas a los peregrinos, desde su llegada hasta su permanencia en Caacupé, mediante un trabajo coordinado entre las diferentes dependencias del Estado, la Municipalidad y la Iglesia Católica en Paraguay.

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